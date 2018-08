Con tres partidos, hoy arranca la fecha 11 del Torneo Apertura 2018

Hoy comenzará a disputarse la fecha 11 del Torneo Apertura 2018 Copa "Carlos Carozza" que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Serán tres los partidos que prometen ser de sumo interés.

En primer término, Defensa Argentina será local ante Jorge Newbery desde las 13:45; y luego, a las 15.30, Rivadavia de Junín recibirá en su estadio a River Plate (L); y en el “Raúl Vasco Barcelona”, Mariano Moreno hará lo propio ante Villa Belgrano.

Cabe recordar que solo restan tres fechas para conocer al campeón del Apertura 2018. La cuenta regresiva comenzará hoy con el desarrollo de los tres partidos ya mencionados; mientras que el lunes el torneo tendrá el choque estelar entre Independiente de Junín y Origone Fútbol Club, los dos líderes del certamen.

En este décimo primer capítulo del Apertura 2018, Agustín Roca tendrá un gran protagonismo porque el lunes, desde las 15.30, Origone recibirá en su cancha al Rojo de Junín para jugar una final anticipada.

También el lunes, además del partido entre los punteros, desde las 15.30, jugarán Ambos Mundos ante Deportivo Baigorrita y BAP recibirá en su cancha a Sarmiento. Tendrá fecha libre el Club Rivadavia de Lincoln.

Todos los partidos de la fecha 11 del torneo de inferiores

Hoy

A. Mundos vs. Baigorrita

Predécima: 13.30

Octava: 14.30

Cuarta: 15.45

Defensa vs. Newbery

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 15.30

Rivadavia (J) vs. River

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45

Moreno vs. Villa

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45

BAP vs. Sarmiento

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Origone vs. Independiente

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

El lunes

A. Mundos vs. Baigorrita

Quinta: 13.45

Defensa vs. Newbery

Décima: 16.30

Octava: 15.30

Sexta: 14.15

Cuarta: 12.30

Rivadavia (J) vs. River

Décima: 16.30

Octava: 15.30

Sexta: 14.15

Cuarta: 12.30

Moreno vs. Villa

Décima: 16.30

Octava: 15.30

Sexta: 14.15

Cuarta: 12.30

BAP vs. Sarmiento

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Quinta: 12.45

Predécima: 14.15

Origone vs. Independiente

Novena: 11.45

Quinta: 12.45

Predécima: 14.15

El miercoles

A. Mundos vs. Baigorrita

Séptima: 18.00

Novena: 19.30

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en séptima; y Baigorrita en décima y sexta. En esta fecha 11 queda libre el club Rivadavia de Lincoln.