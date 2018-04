Wanchope va de arranque para recibir al Junior de ‘Teo’ Gutiérrez

Luego del empate (0-0) ante Alianza Lima, en Perú el pasado 1 de marzo, el líder de la Superliga Argentina tendrá su presentación en casa en la edición 2018 del certamen más importante de Sudamérica que conquistó seis veces en sus 113 años de historia.

A un año y ocho meses de la fatídica noche que terminó en la eliminación en cuartos de final ante Independiente del Valle, de Ecuador, el hincha ‘xeneize’ volverá a protagonizar una noche -este miércoles desde las 21:45- de Copa Libertadores, la obsesión del “Mundo Boca”.

El segundo escollo en ese largo camino hacia la ansiada séptima será Junior, de Colombia, que necesita recuperarse luego del golpe que significó la derrota por 3-0, como local, ante Palmeiras, de Brasil, líder de la zona.

La figura emblemática del equipo de Barranquilla es el delantero Teófilo Gutiérrez, quien no pasará desapercibido en La Bombonera por su pasado e identificación riverplatense y por los provocadores mensajes que publicó en sus redes sociales durante la previa.

‘Teo’, quien a los 32 años volvió al club de sus orígenes, estuvo en el plantel ‘millonario’ que eliminó a Boca de la Copa Sudamericana 2014 y de la Copa Libertadores 2015 (no jugó la vuelta por suspensión) pero también fue expulsado dos veces en el recinto de La Ribera: en 2011 con la camiseta de Racing Club y en su última visita en 2016 con la de Rosario Central.

El duelo ante los colombianos es de suma importancia para Boca ya que necesita revalidar el punto obtenido como visitante y porque en la próxima jornada, el miércoles 11 de abril, le tocará viajar a San Pablo para enfrentar a Palmeiras, el rival más duro del grupo.

El “Mellizo” Barros Schelotto no tendrá a disposición al delantero y emblema, Carlos Tevez, quien se recupera del desgarro sufrido durante el receso Fifa, y al mediocampista uruguayo Nahitan Nández por suspensión.

A su vez, el colombiano Edwin Cardona se recuperó de la distensión en el aductor derecho pero ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

Con respecto al equipo del domingo, el DT realizaría, al menos, una variante por línea, ya que Emmanuel Mas reemplazará al colombiano Frank Fabra en el lateral izquierdo y la sorpresa sería la aparición de Cristian Espinoza por Nández lo que obligaría a Emanuel Reynoso a completar la línea de mediocampistas.

Wanchope será la referencia de área y los extremos serán su coterráneo Cristian Pavón y su ex compañero en Huracán Espinoza, quien será titular por primera vez en el año.

Los “tiburones” (Junior) tienen varias bajas en defensa ya que el zaguero peruano Alberto Rodríguez está lesionado y los laterales Germán Gutiérrez y Marlon Piedrahita no jugarán por suspensión. El primero fue expulsado ante Palmeiras y el otro llegó al límite de tarjetas amarillas.