Lucas Landa o el pibe Kippes, la única duda en Sarmiento para recibir a Aldosivi

Por la fecha 20 del Campeonato de la B Nacional, Sarmiento recibirá a Aldosivi de Mar del Plata este sábado, a las 19.05, en el Estadio "Eva Perón" y con el arbitraje confirmado de Pablo Dóvalo.

De cara al choque frente al "Tiburón", que es importantísimo para las aspiraciones del Verde, la única duda que tendría el entrenador Iván Delfino sería en la defensa. Es que frente a Independiente Rivadavia, Ariel kippes reemplazó al suspendido Lucas Landa (tenía cinco amarillos) y el pibe tuvo un gran partido.

Con el ingreso de Kippes el trabajo defensivo mejoró notablemente, el equipo ganó de visitante y por eso el joven central tendría la chance de mantenerse entre los once. Pero habrá que ver qué decisión toma Delfino, si le respeta la titularidad a Landa o si se aferra a ese viejo dicho del fútbol que recomienda: "Equipo que gana no se toca".

En definitiva, las dudas en Sarmiento comenzarán a despejarse hoy cuando Delfino encabece el primer ensayo de fútbol de la semana, que será a las 17, en el Estadio "Eva Perón". Allí, el DT del Verde parará el probable once titular que recibirá a Aldosivi.





Frente al "Tiburón", el partido será más que importante ya que Sarmiento tendrá la chance de achicar diferencias frente a uno de los competidores directos en la lucha por ingresar al reducido. Aldosivi, llegará a Junín de capa caída ya que viene de perder de local, frente a Quilmes, por 3 a 1.

Por último, cabe recordar que en la recta final del campeonato, al Verde le restan los siguientes partidos: el sábado será local ante Aldosivi (fecha 20), luego visitante de All Boys (21), recibe a Mitre de Santiago del Estero (22), visita a Deportivo Morón (23), local ante Rafaela (24) y en la última fecha (25) será visitante frente a Boca Unidos de Corrientes.

Días y horarios para a fecha 20

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer ayer los días y horarios de disputa de los encuentros correspondientes a la vigésima fecha del torneo de la Primera B Nacional, que se jugará entre el viernes 23 y el lunes 26 de marzo próximos.

Los horarios y días correspondientes a la vigésima fecha de la B Nacional son los siguientes: el viernes 23 de marzo, a las 14.00: Deportivo Riestra vs. Guillermo Brown; el sábado 24 de marzo, a las 16.00: Villa Dálmine vs. Independiente Rivadavia; 17.05: (TV) Los Andes vs. Brown de Adrogué; 19.05: (TV) Sarmiento vs. Aldosivi de Mar del Plata; domingo 25 de marzo, a las 15.30: Estudiantes de San Luis vs. Flandria; 15.30: Nueva Chicago vs. Juventud Unida de Gualeguaychú; 17.00: Gimnasia de Jujuy vs. Ferro Carril Oeste; 19.00: Boca Unidos de Corrientes vs. Mitre de Santiago del Estero; 19.00: (TV) San Martín de Tucumán vs. Instituto; y 19.05: (TV) Atlético Rafaela vs. Deportivo Morón; y el lunes 26 cierran, a las 20.30: Santamarina vs. Agropecuario; y 21.05: (TV) Quilmes vs. All Boys.