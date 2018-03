Arranca una fecha clave para las aspiraciones de Sarmiento

Comienza a disputarse la fecha 19 del Torneo de la B Nacional, jornada que será clave para las aspiraciones de Sarmiento. En principio, hoy se jugarán los siguientes partidos: a las 15.30, Brown de Adrogué vs. Gimnasia de Jujuy, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez; también a las 15.30 chocan Flandria vs. Deportivo Riestra (Julio Barraza); a las 17.00: Ferro vs. Villa Dálmine (Ignacio Lupani); a las 17.05: Almagro vs. San Martín de Tucumán (Nazareno Araza); y a las 19.05: Agropecuario vs. Estudiantes de San Luis (Diego Ceballos).

El capitulo 19 continuará mañana con seis partidos, entre los que estará la visita de Sarmiento a Independiente Rivadavia de Mendoza, choque que comenzará a las 19.30 y que tendrá el arbitraje de Alejandro Castro.

De cara al partido en Mendoza, el plantel de Sarmiento se entrenó ayer por la mañana y en horas de la noche, tras la cena, partió rumbo a la provincia del buen sol y del buen vino. Desde lo deportivo, durante la semana, en los ensayos de fútbol, el entrenador Iván Delfino probó variantes en el once inicial y todo hace suponer que el Verde formará con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Ariel Kippes, Javier Capelli y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Guillermo Farré y Juan Caviglia; Ignacio Cacheiro, Nicolás Miracco y Lucas Passerini.

En relación al partido anterior, donde el equipo de Delfino cayó de local por 2 a 1 ante Ferro, el pibe Caviglia ingresa por el lesionado Gonzalo Bazán y Kippes lo hará por el suspendido Lucas Landa (cinco amarillas).

Además del probable once inicial, integran la lista de jugadores concentrados: el arquero Manuel Vicentini; el defensor Maximiliano Méndez; los volantes Renzo Spinaci, Nicolás Rinaldi y Gabriel Sanabria; y los delanteros Patricio Vidal, Joaquín Boghossian y Julián Brea.

El resto de los partidos de mañana, son, a las 15.30: All Boys vs. Boca Unidos de Corrientes (Pablo Díaz); 15.30: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Los Andes (Sebastián Ranciglio); 16.00: Juventud Unida de Entre Ríos vs. Santamarina de Tandil (Bruno Bocca); 18.00: Instituto de Córdoba vs. Nueva Chicago (Gerardo Méndez Cedro); y 19.00: Mitre de Santiago del Estero vs. Atlético de Rafaela de Santa Fe (Luis Lobo Medina). El lunes, a las 21.05, cierran la fecha Aldosivi de Mar del Plata vs. Quilmes, con el arbitraje de Ramiro López.

Equipo que gana no se toca

El técnico de Independiente Rivadavia, Gabriel Gómez, tiene en mente repetir el equipo titular para recibir mañana a Sarmiento, en un duelo clave por mantener la categoría y válido por la 19na. fecha del torneo de la Primera B Nacional, que será controlado por Alejandro Castro.

Gómez, quien debutó como técnico de la “Lepra” mendocina en reemplazo de Pablo de Muner con una valiosa victoria por 1-0 frente a Quilmes en el estadio Centenario, aún no confirmó a los titulares, pero por lo observado en las prácticas, mantendría la misma formación ante el equipo juninense.

De esta manera, el equipo “azul” que asoma para jugar mañana es el siguiente: Cristian Aracena; Luciano Sánchez, Alejandro Rébola, Sergio Rodríguez y Mauro Maidana; Ignacio Irañeta, Gastón González, Santiago Úbeda, Franco Negri; Milton Celiz y Cristian Lucero.

A falta de siete fechas para el final del torneo, Independiente Rivadavia se ubica en el vigésimo lugar en la tabla del descenso (los seis últimos perderán la categoría), superando a Boca Unidos de Corrientes, Mitre de Santiago del Estero, Quilmes, Flandria y Deportivo Riestra.