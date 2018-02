Gabriel Heinze y los polémicos arbitrajes

Vélez rescató un punto en Córdoba ante Belgrano la jornada pasada, pero antes tuvo que sufrir. En el amanecer del partido, Nicolás Lamolina le sancionó un penal dudoso en contra y todo se le hizo cuesta arriba. A Gabriel Heinze le preguntaron por las polémicas arbitrales y fue claro, a pocas horas de que su equipo reciba a River, otro de los equipos que se siente perjudicado.

“El fútbol tiene estas cosas. Si pienso que quejándome o insultando estaría presionando para sacar ventaja, me parece que estaría completamente equivocado”, expresó el técnico del Fortín en conferencia de prensa. Y dejó en claro que los árbitros deben hacer autocrítica, tal como lo hacen los entrenadores y futbolistas.

Heinze entiende que si existen problemas antideportivos hay que denunciarlos y solucionarlos, pero se centra en lo deportivo: “Me ocupo casi todo el tiempo en poder darles más cosas a los chicos y tratar de hacer mejor mi profesión”.

Marcelo Gallardo fue muy crítico con la actuación de Jorge Baliño en River-Godoy Cruz, aunque el estratega velezano no quiso sembrar polémica: “No soy quien para opinar de otros entrenadores, ellos tendrán sus argumentos de por qué lo hacen (criticar) y es respetable”. Y agregó: “Si no hay nada malo de parte de los árbitros y otra gente, se tiene que terminar en una equivocación de un ser humano”.

En caso de surgir algo turbio en torno a los arbitrajes, Heinze cree que hay que “decirlo con todas las letras”, pero no tiene la cabeza puesta en declarar en contra de alguien para meter presión o sacar ventaja: “No pierdo el tiempo en eso”.