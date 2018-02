Angelici habló de Mauricio Macri, Rodolfo D'Onofrio y Marcelo Tinelli

En las últimas semanas la lupa se posó sobre los árbitros, las críticas recayeron sobre la actuación de los jueces y se sembraron dudas por el poderío que Boca tiene a nivel dirigencial. Y luego de que Rodolfo D'Onofrio y Marcelo Tinelli realizaran manifestaciones públicas para expresar su disconformidad, Daniel Angelici salió al cruce, en vísperas del Superclásico por la Supercopa Argentina (el miércoles 14 de marzo en Mendoza).

“Se dice que Boca maneja todo, pero en el comité ejecutivo hay muchos dirigentes. Yo nunca fui a imponer nada, doy mi opinión, muchas veces coinciden conmigo y otras no”, manifestó el presidente xeneize, luego de participar en un acto benéfico en un hogar de niños situado en Flores. Y agregó que si los jueces están pasando por un mal momento, Horacio Elizondo y Angel Sánchez (responsables de la dirección arbitral) tienen que hacerse cargo.

Más tarde hizo hincapié en la injerencia que tendría Mauricio Macri por ser hincha de Boca: “Una cosa es que la gente pueda estar molesta con la situación del país, otra es mezclar con arbitraje. No puedo entender que si un árbitro se equivoca, el Presidente pueda estar atrás. Los argentinos tienen que cambiar”.

Esta semana, Guillermo Barros Schelotto visitó a Macri en la Casa Rosada, algo que generó repudio en simpatizantes de otros equipos. Al respecto, Angelici aclaró: “Están todos muy sensibles, se conocen hace muchísimos años y tienen una excelente relación desde que eran presidente de Boca y jugador. A lo mejor se confunden los roles… Yo no lo veo mal, pero quizás habrá que cuidar esas formas”.

D'Onofrio y Tinelli fueron dos de los altos directivos que alzaron la voz, molestos por el trabajo de los árbitros en la Superliga. Y sobre sus dichos públicos, su par boquense expresó: “La principal responsabilidad la tienen los dirigentes. Representamos a muchísimos hinchas, sobre todo los masivos y populares. Uno tiene que ser cuidadoso al declarar. Y si alguno tiene alguna prueba de algo, debe venir a la Superliga a mostrarlas, si no, es muy fácil dudar”.

Específicamente de Tinelli, que el miércoles lanzó fuertes palabras, valoró: “A Marcelo lo quiero mucho. Lo respeto y me parece que el fútbol tuvo una pérdida cuando decidió retirarse, por lo que representa y la repercusión que tiene. En el partido con San Lorenzo hubo un error y eso hace que salte el hincha. Pero cuando se es presidente de un club, uno tiene que reprimir al hincha”.

En tanto, subrayó que Boca no pidió la utilización del VAR para la Supercopa Argentina y confirmó una reunión en la AFA para el 2 de marzo en la que compartirá un café con D'Onofrio. “Aunque hable más con Jorge Brito, tengo buena relación con Rodolfo, tenemos diferencias en la forma de ser y ver el fútbol, pero respeto a River. Sé que va a poner todo lo mejor de sí para demostrar que esto no deja de ser un partido de fútbol”.