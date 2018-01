Sand es jugador de Deportivo Cali

“Tengo un reto grande y todo se dará con el tiempo, los partidos los gana el equipo y no un jugador, pero no siento presión por jugar en Deportivo Cali”, afirmó José Sand en la conferencia de prensa que brindó junto con el presidente de Deportivo Cali, Juan Fernando Mejía, y el entrenador uruguayo Gerardo Pelusso.

El delantero argentino de 37 años, que firmó contrato por un año con el equipo colombiano, solicitó a la hinchada que acompañe al equipo. “Le pido a la gente que nos acompañe, que se asocie, que vaya a la cancha, tengo un desafío grande pero lo dejaremos todo”, manifestó.

Sand llega por primera vez a Colombia tras alcanzar el subcampeonato en la pasada Copa Libertadores con Lanús, luego de caer en la final con Gremio de Porto Alegre, y finalizar como goleador del torneo continental con nueve anotaciones.

“Más allá de lo que pueda dar en la cancha, me gustaría dejarle algo a los chicos de las divisiones inferiores. Que ellos aprendan conmigo como yo aprendí en su momento, como Víctor Aristizábal”, expresó el delantero correntino. El ex jugador de River y Racing prometió trabajar con humildad en el equipo que disputará la Copa Sudamericana de este año, y expresó que, de esa manera, los resultados “se darán solos”.