Benedetto, el goleador más importante de Sudamérica

El delantero de Boca Juniors, Darío Benedetto, finalizó el año como el goleador de mejor promedio en Sudamérica, con 23 goles sobre 25 partidos disputados para el puntero de la Superliga del fútbol argentino.

Benedetto, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha el 19 de noviembre, terminó en el primer puesto de los artilleros de Conmebol, según las estadísticas de Opta (empresa que se dedica a las estadísticas deportivas), con un promedio de 0,92 por partido.

La figura de Boca superó al uruguayo Cristian Palacios, quien jugó en Wanderers y Peñarol (ambos de Uruguay), con 29 goles y un promedio de 0,91.

El listado continúa con el argentino Enzo Maidana de Club Petrolero de Bolivia (0,80); el boliviano Carlos Saucedo de Guabirá y San José de Bolivia; el venezolano Anthony Blondell de Monagas de Venezuela (0,71) y el uruguayo Maureen Franco de Cerro de Uruguay (0,69).

El delantero Hernán Barcos, de la Liga de Quito de Ecuador, se posicionó noveno (0,58).

No se detienen

Para ellos no hubo pausa. Darío Benedetto y Fernando Gago continuaron con los trabajos en Boca de cara al 2018. Ambos deberán recuperarse de sus lesiones ligamentarias y aún tienen un largo período de rehabilitación por delante.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el delantero publicó una foto en Stories junto a Pintita y la siguiente descripción: “¡Feliz Año Nuevo! Entrenando a morir…”. Un día más de entrenamiento en el Complejo Pedro Pompilio para los hombres del Xeneize.

El martes 2 de enero, el plantel iniciará la pretemporada en Casa Amarilla y luego se instalará en el Sofitel de Cardales.

Boca jugará tres partidos amistosos en Mar del Plata: el 14 de enero ante Godoy Cruz, el 17 contra Aldosivi y, por último, el Superclásico contra River el 21.

El Xeneize lidera la Superliga con 30 puntos, tres más que su escolta, San Lorenzo. En su vuelta a la competencia en el campeonato, enfrentará a Colón el 28 de enero en La Bombonera. Por otra parte, el debut en la Copa Libertadores será el 1 de marzo vs. Alianza Lima, en Perú.