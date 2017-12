“Higuaín tiene que estar”, reclamó Lionel Messi

Lionel Messi tiene su cabeza en el Mundial y ayer insistió con su idea de que el delantero Gonzalo Higuaín debe formar parte del plantel de Jorge Sampaoli.

En una entrevista, Messi dejó algunas opiniones con respecto a lo que viene, a 6 meses del torneo de Rusia.

“Es un jugador fundamental, Higuaín tiene que estar, es uno de los mejores 9 del mundo, lo demuestra en la Juventus y no es lo mismo jugar en la Argentina que afuera”, remarcó respecto de las críticas que el delantero recibió en el país.

Además, Messi explicó que a Higuaín le vino bien no estar un tiempo en la selección: “Lo sufre mucho, lo hemos hablado muchísimas veces. Creo que este tiempo sin selección le hizo bien, creo que ve las cosas de otra manera. Lo he hablado por mensaje. Fue bueno que no esté en este tiempo”.

El último partido de Higuaín en la selección fue el que Argentina le ganó 1-0 a Brasil en un amistoso jugado en Melbourne, el 9 de junio. En el país no juega desde el triunfo 1-0 ante Chile en el Monumental, el 23 de marzo, por las Eliminatorias. Y su último gol lo marcó ante Perú, el 6 de octubre de 2016, en el empate 2-2 en Lima, también por las Eliminatorias.

Durante la última gira de la selección, cuando le ganó 1-0 a Rusia en Moscú y perdió 4-2 ante Nigeria en Krasnodar, el capitán de la selección había sido igual de enfático en sus expresiones: “Obviamente me gustaría que Higuaín vuelva a tener una nueva oportunidad porque se lo merece con todo lo que hace en Juventus”, dijo en aquellos días de noviembre.

Con respecto al ciclo de Javier Mascherano en Barcelona, comentó: “Quiero que Masche siga acá, pero lo entiendo si se va a otro lado en busca de minutos. Lo hablé con él y es entendible. Masche no es un fijo en el equipo y no quiere regalar nada”. Esa idea se alinea con la necesidad de que su actual compañero sume ritmo de competencia para llegar en mejor forma al Mundial, ya que ahora es suplente en el club.

¿Por qué no juega algunos partidos en Barcelona? “Entendí que es un año largo, hay momentos de la temporada que son mas duros que otros. Años atrás mi cuerpo no lo sentía, hoy te pasa factura jugar tantos partidos. Me di cuenta y entiendo que es lo mejor”, respondió ayer el delantero.

Y sobre la sufrida clasificación al Mundial expresó que “no merecimos clasificar de esa manera, deberíamos haber clasificado antes.

Es jodido, se te pasan muchas cosas por la cabeza. No pensábamos quedarnos sin Mundial porque era una locura, algo inimaginable. Pero a Italia le debe haber pasado lo mismo”.