Segura negó haber recibido dinero

Luis Segura es el nuevo nombre que apareció en las declaraciones de Alejandro Burzaco, el ex CEO de Torneos que está detenido en Nueva York involucrado en el Fifa Gate, que está revelando detalles del entramado de pago de sobornos a directivos del fútbol continental. Alejado del fútbol, Segura dijo que “yo no pedí ni recibí un peso por parte de torneos”.

“No sé qué tema personal tendrá Burzaco con Julio (Grondona). A mí me sorprenden sus dichos y no me constan para nada. Yo nunca vi nada raro”, manifestó en diálogo con el portal Infobae. Después, en declaraciones a Radio La Red, aseguró que “Burzaco dijo que me comentó que le dio dinero a Grondona. Yo lo niego rotundamente”.

Respecto al Fútbol Para Todos, a raíz de las apariciones de Pablo Paladino y Jorge Delhon, señaló: “Nunca tuvimos contacto con Delhon. Con Paladino, sí, pero más que nada por cuestiones de programación, cambios de horarios de los partidos, etcétera. El contrato estaba firmado desde 2009 y lo único que se negociaba era una actualización por inflación”. “La situación en la que está Burzaco lo puede llevar a mentir2, opinó.

Finalmente, se mostró predispuesto a volver a declarar en la Justicia en caso de que reabran la causa: "Si me tienen que llamar a declarar, que me llamen las veces que sea necesario, no tengo nada que ocultar. En la AFA hubo una veeduría investigando durante mi gestión”, culminó.