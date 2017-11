Burzaco declaró que en el funeral de Grondona se repartieron las coimas

El ex CEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, mencionó 65 veces al fallecido ex titular de la AFA, Julio Grondona, en la segunda jornada de declaraciones en el juicio que se sigue en Nueva York a autoridades de la Conmebol.

Están acusados de cobrar millonarias coimas por otorgar los derechos de televisación de partidos de fútbol de torneos continental y eliminatorias.

Burzaco lo acusó a Grondona de haber recibido sobornos por 15 millones de dólares por la televisación de los mundiales 2026 y 2030 de fútbol, en el marco del escándalo de corrupción conocido como Fifagate.

“Inmediatamente luego de la muerte de Julio Grondona hubo una reunión, en el funeral, tuvieron una reunión. No estuve en Paraguay para esa reunión. Esto fue a principios de agosto de 2014, ya que Grondona había fallecido en los últimos días de julio. Hubo una reunión en Asunción y Juan Angel Napout fue nombrado presidente de la Conmebol”, fue parte del testimonio de Burzaco.

Sobre la situación de Torneos tras la muerte del mandamás del fútbol argentino dijo: “Grondona, había estado apoyando a Torneos, ayudándonos, beneficiándonos, y yo entendí que tanto Torneos como yo ahora estábamos huérfanos”.

“Tras la muerte de Grondona tuve una reunión con Napout y Marco Polo del Nero. Fueron directo al tema de las coimas y me dijeron que les explicara cuál era el total de coimas que se llevaba Julio Grondona por la Copa Sudamericana y la Libertadores”, agregó.

Y especificó: “Ellos me dieron un panorama general de donde enviar ahora los fondos, la plata, las coimas que solía recolectar Grondona entre otros ejecutivos de Conmebol. Además, también resolvieron cuánto iba a cobrar Luis Segura como nuevo titular de la Asociación del Fútbol Argentino, porque Segura me estaba preguntando también cuánto había para él”. Así, indicó: “Me dijeron 'sobran 300 mil dólares, comenzá a pagarle a Segura 300 mil dólares por año'”.

Y explicó que estaba en Zurich y Torneos estaba en una alianza con Teleglobo de Brasil y Televisa de México, buscando adquirir de la Fifa los derechos televisivos, radiales y de Internet de las copas del mundo de 2026 y de 2030, con exclusividad, en el caso de Teleglobo para Brasil, y en el caso de Televisa para América Latina, en asociación con Torneos.

“Entre los tres socios, hicimos un acuerdo para distribuir la carga del pago de 15 millones de dólares de la coima a Julio Grondona”, añadió. Puntualizó que la plata para Grondona terminó en una cuenta en un banco suizo, bajo el nombre de Julius Berg.

Fue más elocuente al asegurar que "incluso con Grondona arreglábamos todos los pagos, las coimas”.

Sobre cómo se llevaba en Torneos la contabilidad de los pagos de coimas: “Eladio Rodríguez era el responsable de llevar registro, hacer los pagos y recibir los recibos de estos pagos...Solía llevar planillas de cálculos o cuadros con años, montos, apodos, como una ayuda memoria”.