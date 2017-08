Argentina busca en Uruguay puntos vitales para ir a Rusia

ELIMINATORIAS

El seleccionado argentino afrontará hoy en el estadio Centenario, de Montevideo, una instancia decisiva en su puja por llegar a la Copa del Mundo de Rusia 2018, en la reedición de un clásico rioplatense que tiene a su rival, Uruguay, en un escalón superior en la tabla de posiciones, una distancia que procurará achicar con un innovador planteo táctico propuesto por su debutante entrenador, Jorge Sampaoli.

El encuentro se jugará desde las 20 con el arbitraje del peruano Víctor Hugo Carrillo y contará con la televisación de TyC Sports.

La presentación oficial de Sampaoli encierra un compromiso mayor a partir de la necesidad imperiosa que tiene Argentina de llevarse un buen resultado de este lado del Río de La Plata, puesto que hoy habita en la zona de Repechaje mundialista y su adversario de hoy lo aventaja por un punto.

Pese a esta exigencia que se da justo en el momento de su debut, al que precisamente llega por la floja performance del equipo cuando lo dirigía su antecesor, Edgardo Bauza, el técnico casildense decidió patear el tablero táctico con el armado de un equipo ultraofensivo que volverá a la defensa de tres como no ocurría desde la época de uno de sus referentes futbolísticos, Marcelo Bielsa.

Sin tiempo para trabajar en el campo, Sampaoli decidió ir a buscar uno por uno a los jugadores que le interesaban y a caballo de la tecnología les hizo saber lo que pretendía de todos ellos.

De esta manera el ex técnico del Sevilla español logró que al llegar los futbolistas al predio de Ezeiza ya sabían lo que tenían que hacer y él no perdía tiempo en explicárselos.

Un nuevo sistema de comunicación de sus actos, siempre apoyado en lo tecnológico, abrió también al conocimiento general que sus convicciones futbolísticas son innegociables.

Formaciones

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín y Gastón Silva; Nahitán Nández, Alvaro González, Matías Vecino y Cristian Rodríguez; Edinson Cavani y Luis Suárez. DT: Oscar Tabárez.

Argentina: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Federico Fazio y Nicolás Otamendi; Angel Di María, Lucas Biglia, Guido Pizarro y Marcos Acuña; Lionel Messi y Paulo Dybala; Mauro Icardi. DT: Jorge Sampaoli.

Estadio: Centenario, de Montevideo.

Arbitro: Víctor Hugo Carrillo (Perú).

Hora de comienzo: 20.

Televisa: TyC Sports.