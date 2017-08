Tevez: “Tengo ganas de ir a la Bombonera”

BOCA JUNIORS

Tras emigrar al Shanghai Shenhua chino a principios de 2017, Carlos Tevez aseguró que le gustaría volver a La Bombonera para ver el duelo entre Boca y Olimpo, este domingo a las 18 en el comienzo de la Superliga.

“El domingo tengo ganas de ir a la cancha y llevar a Lito. Obviamente que me tienta el regreso, pero tengo un compromiso firmado y no es fácil salir de China”, comentó el “Apache” en diálogo con Radio La Red.

A su vez, tras su visita al predio “xeneize” en Ezeiza, esquivó la consulta sobre cómo seguirá su carrera al final de la temporada, pero expresó: “Uno extraña, aunque necesitaba irme de Boca. Traté de alejarme un poco de las cosas. Ahora me pone feliz que se hagan bien las cosas en el club”.

Por último, Tevez no dudó a la hora de opinar sobre su relación con los hinchas de Boca. “Uno sabe el cariño que le tiene la gente de Boca. Lo que se habla desde afuera, de cómo me fui del club, no es verdad. Voy a ir mañana a estar con mis ex compañeros”, afirmó.