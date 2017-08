Francescoli: “Si Bayer Leverkusen pone la plata no hay mucho por hacer”

RIVER PLATE

Enzo Francescoli, manager de River Plate, aseguró ayer que para el club, Lucas Alario “es intransferible”, aunque aclaró que si Bayer Leverkusen de Alemania, que pretende llevarse al delantero, pone el dinero de la cláusula de salida, “no hay mucho por hacer”.

“Para River, Alario es intransferible. Esa es la realidad. Pero si Leverkusen pone la plata de la cláusula de salida, no hay mucho por hacer”, declaró Francescoli.

“Como hincha de River me dolería que se vaya Alario. Si se va todos vamos a estar tristes porque nos dio mucho. Tampoco tenemos tiempo de traer un reemplazante. En realidad no hay nombres para reemplazar a Alario y menos en tan poco tiempo”, explicó el uruguayo. “River tiene un plantel de mucha jerarquía, si se va Alario no vamos a inscribir a nadie porque no sería de la misma jerarquía. Estamos a la espera de lo que pase”, agregó.

El miércoles último, Bayer Leverkusen hizo una oferta por 16 millones de euros para llevarse a Alario. Sin embargo, la dirigencia del club de Núñez aclaró que solamente aceptará negociar si el equipo de la Bundesliga paga la suma de 24 millones de euros, que es la cláusula de rescisión.

Alario, quien hasta ahora no se había mostrado interesado por ninguna oferta extranjera, confirmó el miércoles que la propuesta de jugar en el fútbol alemán le “interesa” porque “Bayer Leverkusen es un club importante” y se mostró expectante por “la negociación” que comenzó a partir de la propuesta inicial. La cláusula por el ex Colón de Santa Fe, club que aún posee un porcentaje de su pase, es de 24 millones de euros. “Lo que ha llegado no alcanza a lo que es la cláusula, pero esto es una negociación y falta para que cierre el libro de pases. Ahora hay que esperar, nada más”, concluyó el “Pipa” Alario, de 24 años.