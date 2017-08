Sampaoli no convocó a Higuaín para jugar las Eliminatorias

SELECCIÓN ARGENTINA

Jorge Sampaoli dio a conocer ayer la lista de convocados para los dos próximos partidos de eliminatorias, ante Uruguay (31 de agosto) y Venezuela (5 de septiembre). La principal novedad es la ausencia de Gonzalo Higuaín, quien no está en los 23 nombres que dio el técnico nacido en Casilda.

Higuaín era uno de los jugadores que no habían terminado de convencer al entrenador luego de los primeros amistosos que disputó ante Brasil y Singapur. Ahora el Pipa, uno de los máximos goleadores que tiene la selección, quedó descartado.

Son tres arqueros los que eligió Sampaoli: Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Gerónimo Rulli. La defensa la completa con Javier Mascherano (lo piensa como central y no como volante), Federico Fazio, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi y Nicolás Pareja. Está Emanuel Mammana ausente, quien participó de los amistosos previos.

Son 10 los volantes que integran la nómina: Ever Banega, Lucas Biglia (el Milan anunció que está lesionado), Augusto Fernández, Leandro Paredes, Guido Pizarro, Angel Di María, Marcos Acuña, Javier Pastore, Manuel Lanzini y Eduardo Salvio. Aquí hay algunas novedades en la lista. Aparecen Javier Pastore y Augusto Fernández, que no formaron parte de la gira por Australia y Singapur. No fueron citados Guido Rodríguez y el Papu Gómez, quienes jugaron en los dos primeros partidos del DT.

Entre los delanteros no hay muchas novedades. Figuran Lionel Messi, Paulo Dybala, Mauro Icardi, Joaquín Correa y Sergio Agüero. El Kun terminó entrando en la convocatoria luego de verlo a Sampaoli en Inglaterra, pese a que no había sido tenido en cuenta hace algunos meses en los primeros partidos del técnico.

El DT estuvo de gira por Europa charlando con varios de los futbolistas en las últimas semanas.

A estos 23 nombres todavía falta sumarles los del fútbol local. Son varios los que mira el entrenador y que podrían tener un lugar en la convocatoria. Entre los nombres figuran Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Lucas Alario, Nicolás Tagliafico, Darío Benedetto, José Luis Gómez y Lautaro Acosta.

La lista de convocados completa, es la siguente: arqueros, Sergio Romero, Nahuel Guzmán, Gerónimo Rulli.

Defensores: Javier Mascherano, Federico Fazio, Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado, Nicolás Pareja.

Mediocampistas: Ever Banega, Lucas Biglia, Augusto Fernández, Leandro Paredes, Guido Pizarro, Angel Di María, Marcos Acuña, Javier Pastore, Manuel Lanzini, Eduardo Salvio.

Delanteros: Lionel Messi, Paulo Dybala, Mauro Icardi, Joaquín Correa, Sergio Agüero.