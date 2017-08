No levanta y preocupa

NOTICIAS DE SARMIENTO

El equipo de Fernando "Teté" Quiroz fue goleado por Unión de Santa Fe en el tercer amistoso de la pretemporada. Pese a los refuerzos de jerarquía y a la ilusión que se viene generando, el Verde no encuentra su juego y sufre la ausencia de gol.

Sarmiento perdió ayer 3 a 0 frente a Unión de Santa Fe en lo que fue el tercer partido amistoso de la pretemporada de cara el inicio del Torneo de Primera B Nacional. En esta ocasión, al entrenador Fernando "Teté" Quiroz puso entre los titulares a la mayoría de los refuerzos que llegaron para esta nueva etapa pero, sin embargo, el equipo careció de juego y de opciones de peligro.

Para el partido de ayer, que se disputó por la mañana, en el Estadio "15 de Abril" y a puertas cerradas, Quiroz eligió un once titular con Fernando Pellegrino; Javier Capelli, Matías Sarulyte, Lucas Landa y Ramiro Arias; Iván Etevenaux, Guillermo Farré, Luis Yamil Garnier e Ignacio Cacheiro; Sergio Quiroga y Joaquín Boghossian.

El local, alineó con Nereo Fernández; Martínez, Brian Blasi, Bottinelli y Bruno Pittón; Mauro Pittón y Nelson Acevedo; Lucas Gamba, Aquino y Zabala; Soldano.

En el trámite del encuentro, el conjunto "Tatengue", que es dirigido por Leonardo Madelón, mostró una clara superioridad y le ganó a Sarmiento 3 a 0 con tantos convertidos por Claudio Aquino, Franco Soldano y Guillermo Farré en contra de su valla.

Si bien se trata de un partido amistoso, la derrota del Verde generó revuelo en el mundo Sarmiento. La mayoría de los hinchas expresaron su descontento en las redes sociales, centralizando sus críticas hacía el entrenador Quiroz. Es que para esta nueva etapa, el DT del Verde tuvo el apoyo de la dirigencia para traer un equipo nuevo pero sin embargo aún no se ha podido obtener un buen resultado.



En sus últimas dos presentaciones, frente a Rosario Central y Unión, el equipo de Quiroz fue superado ampliamente por sus rivales y en esos dos partidos le marcaron seis goles; mientras que el Verde marcó sólo uno (Boghossian frente a Rosario Central). Además de la amplia diferencia en el marcador, el conjunto de nuestra ciudad no tuvo solidez en defensa y mostró enormes limitaciones en la creación.

Al momento del análisis profundo, ya no es una novedad que Quiroz siga insistiendo con un sistema de juego que casi nunca funcionó. Su idea se basa en los cuatro defensores; cuatro volantes, con dos de vocación defensiva como doble cinco y dos ofensivos por afuera; un enganche y sólo un delantero. Con ese esquema táctico, la idea del DT sigue siendo la de recuperar el balón lo más rápido posible para atacar por las bandas mediante los volantes extremos.

Pero la propuesta de Quiroz sigue sin dar resultados. Al momento de crear juego, la gran distancia que hay entre los jugadores obliga al pelotazo, a arriesgar el balón ante la presión del rival. Y es ahí donde se hace mucho más visible la soledad del único delantero que el DT pone en cancha.

Está claro que el entrenador y su cuerpo técnico deben estar convencidos de que esta disposición táctica puede favorecer al buen funcionamiento del equipo. No obstante, hasta el momento, los resultados obtenidos, en el último tramo del campeonato y en lo que va de la pretemporada, dicen completamente lo contrario.





Más detalles del primer amistoso y del partido entre suplentes

En relación al partido frente a Rosario Central, Quiroz dispuso tres cambios en el equipo titular para jugar contra Unión: los marcadores centrales Matías Sarulyte y Lucas Landa ocuparon el lugar de Ariel Kippes y Luciano Pierce; mientras que Ignacio Cacheiro reemplazó a Gonzalo Bazán, quien padece una fuerte contractura en los aductores.

Por otro lado, en el encuentro que ayer disputaron los suplentes, el Verde formó con Manuel Vicentini; Juan Antonini, Ariel Kippes (José Tomino), Luciano Pierce y Facundo Castet; Nicolás Rinaldi, Renzo Spinaci, Fermín Antonini y Eric Palleros; Sebastián Cavallín y Héctor Cuevas (Martín García). En este segundo encuentro, Sarmiento perdió 1 a 0.