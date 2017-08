River, a un paso de cerrar la llegada de Nicolás De La Cruz

La dirigencia de River puede jactarse de haber redondeado un inmejorable mercado de pases para la temporada 2017/18, y un factor determinante para esta afirmación es el inminente arribo de Nicolás De La Cruz.

El “Millonario” avanzó en las negociaciones con el Liverpool de Uruguay y habría llegado a un acuerdo para adquirir el 30 por ciento de la ficha del joven volante ofensivo de 20 años a cambio de 3 millones de dólares.

Sin embargo, no son todas buenas para Marcelo Gallardo: el futbolista charrúa no podrá jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Jorge Wilstermann debido a que no integra la lista de buena fe.

Pese a la demora en su llegada, el “Muñeco” insistió para que De La Cruz sea una prioridad en busca de un jugador con características similares a Gonzalo “Pity” Martínez. Como si fuera poco, el medio hermano de Carlos Sánchez también puede aportar llegada al área y goles, punto que se perdió con la venta de Sebastián Driussi.

Tras el anticipo que había hecho De La Cruz mediante un sugerente comentario en una publicación de Instagram, el jugador que fue figura y capitán del seleccionado uruguayo Sub 20 en el último Mundial cumplirá el deseo de vestir la misma camiseta que el “Pato” Sánchez.