FÚTBOL LOCAL

Mañana sábado 12 de agosto sólo las categorías pares jugarán la segunda fecha del Torneo de Inferiores Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Según confirmaron, los partidos se desarrollarán mañana y el domingo no habrá actividad deportiva debido a la jornada electoral que afecta a todo el país.

Al mismo tiempo, desde la liga también aseguraron que las divisiones impares y los encuentros correspondientes al certamen de primera división se desarrollarán el próximo sábado 19.



En definitiva, en el marco de la segunda fecha del Clausura 2017, mañana se jugarán los siguientes partidos:

Independiente (J) vs. Rivadavia (J)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

A. Mundos vs. Rivadavia (L)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

River vs. Villa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Origone vs. Defensa

Décima: 12.30

Sexta: 13.30

Cuarta: 14.45

Baigorrita vs. Sarmiento

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

BAP vs. Moreno

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en séptima y octava; y Baigorrita en Séptima.