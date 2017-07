Jorge Newbery cayó frente a Camioneros

FEDERAL B

No pudo, no puede. No hay caso, no se le da. Jorge Newbery de Junín cosechó ayer su tercera derrota consecutiva en el marco de su intervención en el Torneo Nacional Federal B.

En esta oportunidad, el rival fue Camioneros de Esteban Echeverría que le ganó 2 a 1 en el encuentro correspondiente a la tercera fecha. Con esta derrota, el equipo de nuestra ciudad quedó último en la tabla de posiciones de la Zona A de la Regional Pampeana Norte.

Para los dirigidos por Marcelo Messina el partido no fue fácil. Es que enfrente se paró el puntero, un equipo bravo, con otro poderío financiero y con jugadores de jerarquía que en cada intervención demostraron calidad. Más allá de eso, en el once contra once, Newbery lo intentó siempre.

El Aviador, por momentos, desplegó ese juego asociado que lo identifica. Pero el orden de la visita siempre fue implacable. Con ese orden a Camioneros le bastó para, a los 9 de la primera parte, ponerse en ventaja con el tanto de Franco Cáceres y de esa manera irse al descanso.

En el complemento la historia no cambió mucho. Camioneros controló bien las acciones del juego y ya llegando al final del encuentro, a los 43, Jorge González puso el 2 a 0. Pero siete minutos más tarde, en tiempo de descuento, Brian Aldas marcó para Newbery y de esa forma quedó establecido el 2 a 1 final.

No caben dudas que Messina tendrá que trabajar y mucho para levantar no sólo el rendimiento del equipo sino también la parte anímica. En el fútbol siempre hay revanchas, y la de Newbery será el domingo que viene, en Lincoln, frente a El Linqueño.

Todos los resultados y la próxima fecha

En la tercera fecha los resultados fueron los siguientes: Adip (La Plata) 0- 1 Criba (La Plata); Viamonte Fútbol Club de Los Toldos 0 - 2 Independiente de Chivilcoy; Mercedes 1 - 2 Bragado Club; Everton de La Plata 0 - 0 El Linqueño (Lincoln); y Jorge Newbery 1 - 2 Camioneros.

Partidos de la cuarta fecha (30/07/17): Club Mercedes vs. Viamonte FC; Bragado Club vs. Everton; El Linqueño vs. Jorge Newbery; Camioneros vs. ADIP; y CRIBA vs. Independiente (Ch).