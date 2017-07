Último intento de Boca por Centurión

CUMPLIÓ LA REVISION MEDICA EN EL GENOA

La novela entre Boca y Ricardo Centurión sumó un nuevo capítulo y al parecer el último. Aunque el futbolista ya se hizo la revisión médica en Italia y sólo falta su firma para transformarse en refuerzo del Genoa, el Xeneize hará un último intento para recuperarlo.

San Pablo, dueño del 70% del pase, y Racing, que tiene el restante 30%, habrían dado el visto bueno a la nueva oferta de Boca que sería por un monto total de 5 millones de dólares. Es decir, US$ 3.500.000 para el cuadro brasileño y US$ 1.500.000 para la Academia (podría entrar en la negociación una parte del porcentaje de Walter Bou).

Fue por insistencia de Guillermo Barros Schelotto, quien lo considera un jugador clave en su equipo. El DT presionó a la dirigencia de Boca para que mejorara la oferta inicial rechazada por el San Pablo y también llamó en varias oportunidades al futbolista.

Fuentes cercanas a Centurión afirman que el jugador no quiere firmar su contrato con Genoa, club donde jugó a préstamo proveniente de Racing en 2013. El mediocampista tiene cita para firmar su contrato para hoy a las 13 (las 18 de Italia).

Ricky declaró poco tiempo atrás que sus deseos eran continuar vistiendo la camiseta de Boca y hasta bromeó con retirarse del fútbol si esto finalmente no ocurría.

Las próximas horas serán claves para determinar si uno de los mejores jugadores del último campeón del fútbol argentino, y de los más aclamados por los hinchas, vuelve a vestir los colores azul y oro.

Por su parte la página web del diario italiano Secolo XIX informó ayer que Centurión, que ya tuvo un paso por el Genoa a préstamo en el 2013 proveniente de Racing, se presentó en el Instituto Baluardo de la ciudad de Liguria y en las próximas horas firmará su contrato con la entidad italiana.

Junto al ex Racing llegó también su compatriota, el mediocampista Thomas Rodríguez, de 21, procedente de Banfield, que será otro de los refuerzos del equipo genovés para la presente temporada. El futbolista es hijo del ex mediocampista Leonardo Rodríguez, que jugó en el seleccionado argentino, Lanús y San Lorenzo, y actualmente se dedica a representar futbolistas.

Cristian Espinoza: “La lesión está curada”

Finalmente, Villarreal y Boca llegaron a un acuerdo y el delantero Cristian Espinoza viajó a Ciudad del Este para sumarse a la pretemporada del plantel que conduce Guillermo Barros Schelotto.

“La lesión está totalmente curada. Los médicos de Boca se querían asegurar y fue por eso que el pase se demoró. Estoy al 100 por ciento físicamente, la lesión es cosa del pasado. Nunca tuve problemas para jugar en alta competencia. Fue todo por precaución. Prometo defender esta camiseta a muerte”, declaró el atacante, que firmó el miércoles el préstamo por un año con opción a seis meses más, cedido por Villarreal de España, dueño de su pase, luego de presentar problemas para pasar la revisión médica.

Por su parte, al ex Huracán le consultaron sobre la posible llegada de Ramón Abila al Xeneize y opinó: “Me pondría muy contento por él porque significaría un paso muy grande en su carrera. Como jugador no tengo nada que decir sobre Wanchope porque todo el mundo ya lo conoce. Ojalá que algún día podamos compartir una cancha de nuevo”.