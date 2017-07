Bomba en Boca: Ricardo Centurión afirmó que si no sigue en el club, se retira

El delantero de Boca Juniors Ricardo Centurión afirmó que si no continúa en el club “xeneixe” se retirará del fútbol. “Uno a veces encuentra su espacio y la sonrisa, que es lo más importante. Cuando uno se ríe, es feliz. Acá disfruto, la paso bien, mi novia me ve contento, feliz y si yo la veo contenta y feliz, ¿qué más pedir?”, afirmó el jugador en declaraciones a TyC Sports.

Centurión, de 24 años, jugó a préstamo en Boca la última temporada, pero San Pablo, que cambió de entrenador con el despido de Rogerio Ceni, no tiene intenciones de cederlo una vez más y puso en venta su pase con una tasación de cinco millones de dólares.

El club xeneize, ante los hechos extra deportivos que tuvieron como protagonista al ex jugador de Racing Club, puso en duda la compra, a pesar del deseo del entrenador Guillermo Barros Schelotto por su continuidad.

“Trato de estar tranquilo, pero estoy preocupado a la vez. Sé que hay tiempo, pero trato de no volverme loco. Tengo claro lo que quiero y mi deseo es quedarme en Boca, pero no depende de mí”, aseguró Centurión. “Futbolísticamente siempre le rendí a Boca, me porté bien con mis compañeros, dirigentes y cuerpo técnico; no mezclo las cosas. Me he fallado a mí mismo. Estar en un club tan grande como Boca repercute mucho. Mi familia me apoyó y mis compañeros también para que siga adelante, nunca bajé los brazos”, concluyó el delantero que se consagró campeón con Boca en el último certamen.