Son tres las categorías que ya dieron la vuelta olímpica

FÚTBOL DE LA ALEGRÍA

El Torneo de Divisiones Inferiores Apertura 2017 Copa "Roberto Centeno", que organiza la Liga Deportiva del Oeste, ya arrojó los primeros campeones. La séptima y quinta de Rivadavia de Lincoln se consagraron inalcanzables y dieron la vuelta olímpica al igual que la décima de Sarmiento.

Las consagraciones del Albirrojo de Lincoln se produjeron en la fecha N° 11, donde los equipos se enfrentaron a Jorge Newbery. La séptima, dirigida por Matías Bardón, goleó 4 a 1 y de esa forma festejó la obtención del título. El goleador de la categoría, Kevin Pavía, marcó por triplicado y Agustín Lagos anotó el restante para que el conjunto Albirrojo diera la vuelta olímpica por adelantado.

Otra de las formativas que festejó adelantado fue la quinta de Rivadavia (L) que dirige Pablo Gavio. Los pibes ganaron 3 a 0, con goles de Joaquín Susi (2) y Tomás Uvilla, y de esa manera se aseguraron el título en la divisional.

Por último, la décima de Sarmiento se transformó en inalcanzable y festejó el título por adelantado. De hecho, los pequeños del Verde fueron agasajados en el partido de primera división que Sarmiento jugó frente a Patronato. Allí, en el entretiempo, los chicos dieron la vuelta olímpica ante una ovación que bajó desde todos los sectores del Estadio "Eva Perón".

De esta manera, en la última fecha se definirán los campeones en novena, octava, sexta y cuarta. Al respecto, todo parece indicar que en novena el titulo también podría quedarse en Lincoln; en octava festejaría Sarmiento; en sexta si BAP le gana a La Loba será el campeón y sino el título quedará también para el Verde de Junín; y, por último, entre Origone y Sarmiento se disputarán el campeonato de la cuarta.

En definitiva, la última fecha, número 13 del torneo, será apasionante y definitoria. Los partidos de esta jornada final se jugarán de la siguiente manera:

EL SÁBADO 1

Defensa vs. Newbery

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (J) vs. Baigorrita

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (L) vs. Origone

Décima: 12.30

Sexta: 13.30

Cuarta: 14.45

Independiente vs. Villa

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Moreno vs. A. Mundos

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

BAP vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45



EL DOMINGO 2

Defensa vs. Newbery

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (J) vs. Baigorrita

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (L) vs. Origone

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Independiente vs. Villa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Moreno vs. A. Mundos

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

BAP vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45.