"La Indiecita" Débora Anahí López entrena en Junín y aguarda fecha para su próxima batalla

La invicta boxeadora de Junín y actual campeona de la Organización Mundial de Boxeo de peso mosca, Débora Anahí "la Indiecita" López, entrena actualmente -aún sin demasiadas exigencias- para los compromisos deportivos que se avecinan, en una temporada 2021 que promete tener una agenda "cargada" para la residente en el barrio "San Jorge" de nuestra ciudad.

La destacada deportista local, de 25 años, va a empezar en próximos días a intensificar los trabajos que viene realizando en el polideportivo enclavado en su barrio, donde a diario brinda -además- clases de gimnasia, aerobox, gimnasia deportiva, etc. a jóvenes de ese sector y de otros puntos de Junín.

En lo personal, además de las tareas de footing y actividades físicas que realiza en la actualidad, Anahí comenzará a agregar rounds de guanteo, con su amigo Cristian "Fuji" Moris y otros peleadores de nuestra ciudad que siempre colaboran con ella, en el rol de sparrings.

Poseedora de un récord profesional de 17 triunfos (uno antes de lo pactado) y un empate, "la Indiecita" viene ratificando en el terreno pago todo lo bueno que realizó en el amateurismo, acompañada por quien fuera su entrenador y forjador en el plano aficionado, el pintense Leopoldo "Polo" Rodríguez.

López, quien viene de defender con éxito la corona mundial al vencer claramente por puntos a quien venía también invicta, Ayelén “Piru” Granadino, habló con colegas del sitio "Titan Channel".

Recordó como lo había hecho anteriormente en Democracia, que comenzó a incursionar en el duro deporte de los puños cuando tenía once años, ya que iba a ver los entrenamientos y peleas de su hermano, Ulises "Torito" López. "Lo iba a ver cuando ´Uli´ tenía un combate y yo me subía al ring, para hacerme la boxeadora”, confesó sonriendo.

Posibles rivales en busca de unificar coronas mundiales

La ex "Pulguita" (primer apodo boxístico que tuvo) se refirió luego al futuro deportivo que avizora, manifestando:

“Mi próximo objetivo es poder hacerle varias defensas a mi título de la OMB y pelear en el exterior”, además de buscar unificar la corona ecuménica de la OMB con otras fajas de otras entidades mundialistas.

Una de las tres monarcas vigentes es la japonesa Naoko Fujioka, poseedora del cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo y considerada por el sitio especializado "The Ring" como la mejor de la división mosca.

La argentina Leonela "La Leona" Yúdica (representante de San Juan) es la campeona de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la mexicana Ibeth Zamora es la vigente poseedora de la faja del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"La Indiecita" se "sale de la vaina" por poder enfrentarlas, ya que la representante de Junín y del Club Camioneros que lidera el gremialista Hugo Moyano, confía en sus fuerzas y una vez que le confirmen fecha para su próxima presentación sobre el cuadrilátero, viajará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Allí, a las órdenes de su actual director técnico, Pablo Rodríguez, la campeona mundial de la OMB va a intensificar los entrenamientos, en el gimnasio "Oscar ´Ringo´ Bonavena" que en la avenida Caseros 3159 de CABA posee el Club Atlético Huracán del Parque de los Patricios.

"La Tigresa" Acuña y "Canelo" Álvarez

López, tiene como referente máxima en el pugilismo nacional a la formoseña y múltiple campeona mundial, Marcela “la Tigresa” Acuña, monarca de las categorías pluma y súper gallo, a quien considera una “pionera y referente de la actividad”, aunque la de Junín tiene otro estilo de pelea, muy diferente a quien impuso el boxeo femenino en nuestro país .

También la del barrio "San Jorge" reconoció a "Titan Channel" que es fanática del destacado peleador mexicano Saúl "el Canelo" Álvarez, sólido campeón mundial de su categoría, ya que, manifestó al respecto:

"Me encanta, tanto él como su boxeo. Es muy completo y sin dudas, uno de los mejores del mundo”, completó Débora Anahí "la Indiecita" López, indudable referente del deporte de nuestra ciudad.