"La Pantera" Farías no pudo con la invicta Cecilia Braekhus

BOXEO FEMENINO

La argentina Erica "La Pantera" Farías no pudo ayer arrebatarle el título de la división welter, versiones CMB, AMB, FIB y OMB, a la campeona invicta colombiana Cecilia Braekhus, con la que perdió por puntos en fallo unánime en un combate desarrollado en la ciudad noruega de Bergen.

Luego de los diez asaltos de una pelea deslucida, los jurados le dieron la victoria a la colombiana con dos tarjetas de 99-91 y una de 98-92.

El combate se disputó en el Bergenhus Festning de Bergen, ciudad donde está radicada desde pequeña la boxeadora colombiana.

Farías intentó desde el inicio hacerse dueña del ring, pero Braekhus sacó provecho de su mayor distancia y la mantuvo controlada de principio a fin.

Más allá de algunas embestidas y de un esfuerzo sostenido, Farías apenas pudo conectar un par de buenos golpes en el rostro de su rival, que hizo su negocio de entrar y salir rápido y trabar. Nunca permitió que Farías entrara en ritmo.

Las tarjetas de los jurados reflejaron tal vez mayor diferencia de la existente sobre el ring, pero el triunfo de la campeona fue inobjetable.

La bonaerense nacida en la localidad de Virreyes, en el norte del Gran Buenos Aires, de 32 años, ostenta ahora un récord de 25 peleas ganadas (10 antes del límite) y dos derrotas.

La imbatida Braekhus (35), oriunda de la ciudad de Cartagena, realizó en Europa casi toda su campaña (en escenarios de Noruega, Dinamarca, Suiza, Alemania, Finlandia y Bélgica, además de un combate en Estados Unidos), y cuenta ahora con un contundente historial de 31 peleas ganadas (con ocho nocauts).

"Riesgo total”, buena velada en Mar del Plata

El ex retador mundialista bonaerense Rubén “Siru” Acosta, se enfrentará al pegador porteño Juan “Poroto” Juárez, en disputa del título latino mediopesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que se encuentra vacante, en el combate estelar de la velada denominada "Riesgo total" que se desarrollará hoy en GAP Disco, sito en Constitución 5780 de Mar del Plata, con televisación en vivo a través de TyC Sports a partir de las 23, para Argentina y toda América.

Experimentado como pocos, Acosta tiene 33 ganadas (con 12 nocáuts), 15 derrotas y 5 empates. Es ex campeón argentino, sudamericano y latino OMB de peso supermediano y actual Nº 1 del ranking argentino mediopesado, que disputara el título mundial supermediano OMB al alemán Robert Stiglitz el 9 de enero de 2010 en Magdeburgo, Alemania, y que tras una vasta trayectoria en rings del país y el exterior como Australia, Italia, Inglaterra, Alemania, Colombia, Brasil y Dinamarca desafiando a reconocidos nombres, que el pasado 11 de noviembre liquidó al santafesino Mauricio Caceda en el primer round para coronarse monarca sudamericano mediopesado.

El pasado 25 de febrero dominar al rosarino Arnaldo Benítez en fallo unánime en Mar del Plata, se las verá frente a un potente Juárez (19 triunfos, con 14 nocáuts, y tres caídas), Nº 3 del escalafón nacional supermediano, que tras un inicio despachando a cada rival, venciera en tres ocasiones al bonaerense Abel Adriel pero sufriera algunos inesperados traspiés, viene del 31 de marzo último vencer al santafesino Jorge Caraballo unánimemente en Lanús, Buenos Aires, y busca su primer cinturón.

Ayer por la tarde, ambos superaron la ceremonia de pesaje en el mismo escenario de la contienda, dejando todo listo para su choque. El primero fue Acosta, quien pesó 79,300 kg (175 lbs). Tras ello, Juárez registró 78,150 kg (172.2 libras).

Una atractiva programación completa la cartelera. En un interesante combate de semifondo, el campeón latino mediopesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el ex monarca argentino y latino supermediano platense Ezequiel “El Olímpico” Maderna (24-4, 16 KO), se enfrentará al santafesino Jorge “Piedrita” Caraballo (13-8-1, 3 KO), en un enfrentamiento enmarcado en la división supermediano y a la distancia de seis asaltos.