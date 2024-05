Quedaron confirmados los cruces de reclasificación

Llegó la hora de la verdad en Liga Nacional. La etapa regular tocó a su fin y conocimos qué equipos se clasificaron a la postemporada, la cual arrancará este domingo con la disputa de los primeros puntos de las series.

La temporada número 40 en la máxima categoría del básquet nacional ya tiene a los doce equipos para playoffs y que competirán por el título: Quimsa, Instituto, Olímpico, Boca, San Martín, Gimnasia, San Lorenzo, Platense, Obras, Oberá, Regatas y Peñarol.

Es importante mencionar que, en primer lugar, los cuatro primeros puestos se aseguraron de forma directa su presencia en los cuartos de final, mientras que los que se ubican entre el quinto y duodécimo lugar tendrán la oportunidad de meterse en la fase final a través de la reclasificación.

De esta forma, los 12 equipos clasificados son los siguientes:

Quimsa

Instituto

Olímpico

Boca

San Martín

Gimnasia

San Lorenzo

Platense

Obras Basket

Oberá

Regatas

Peñarol

Forma de disputa de la reclasificación

Los equipos que deberán enfrentarse en la reclasificación son aquellos que se clasificaron entre la 5° y 12° posición. Será por duelo directo, al mejor de cinco encuentros, a partir del domingo 26 de mayo.

La localía de los cruces será con el formato 2-2-1. El primer y segundo juego tendrá como local al equipo mejor clasificado, mientras que el tercer y cuarto encuentro se llevaran a cabo en la casa del equipo con peor récord. En caso de ser necesario un quinto juego, la serie se volverá a la ciudad del equipo con mejor ubicación durante la fase regular.

Fecha de inicio

Comienza el domingo 26 de mayo y se extenderá hasta el 6 de junio. Se jugará de la siguiente manera.

San Martín (5°) vs. Peñarol (12°) | 27/5 – 29/5 – 1/6 – 3/6* – 6/6*

Gimnasia (6°) vs. Regatas (11°) | 26/5 – 28/5 – 31/5 – 2/6* – 5/6*

San Lorenzo (7°) vs. Oberá (10°) | 27/5 – 29/5 – 1/6 – 3/6* – 6/6*

Platense (8°) vs. Obras Basket (9°) | 26/5 – 28/5 – 31/5 – 2/6* – 5/6*

*En caso de ser necesario

Cuartos de Final

De la misma forma que sucedió en las últimas temporadas, los 4 mejores equipos de la tabla acceden directamente a cuartos de final y se cruzarán con los cuatro equipos clasificados de la reclasificación.

Así quedarán armadas las llaves para disputarse desde los cuartos de final en adelante.

1º vs 8º

4º vs 5º

3º vs 6º

2º vs 7º

Abonos Turcos

El Club Atlético Argentino continúa hoy con la venta de abonos a plateas para los juegos de local ante Comunicaciones de Mercedes, este martes y jueves.

Los abonos de la fase regular de la Liga Nacional no tienen validez durante los play-out y por lo tanto los plateistas deben pasar a renovarlos de 17 a 30 por la sede de la calle Almirante Brown.