Argentino y Los Indios comienzan a definir el título de U17 en El Fortín de las Morochas

Argentino y Los Indios comienzan a dirimir el título del torneo clausura “Edú Pagella” de la Asociación Juninense de Básquetbol de la categoría U17. El primer punto de la serie se juega esta noche en el estadio del barrio de las Morochas, trasladándose posteriormente el play off al barrio El Picaflor dado que el Canario ostenta localía en esta categoría.

Dirigirán desde las 20 Luciano Maidana, Gonzalo Geada y Lautaro Álvarez.

Los U19

Todo indica suponer que Argentino y Los Indios deben ponerse de acuerdo para jugar el play off final de la categoría U19. Pero parece que no se pueden poner de acuerdo. Argentino querría jugar miércoles y viernes y Los Indios no.

Lo que sucede es que son casi los mismos basquetbolistas en las dos categorías y, en ese caso, jugarían cuatro días seguidos. También es entendible por ese lado.

Una lástima si se termina el año que viene, con el tiempo ocioso que hubo este año para poder culminar el campeonato.

Final de U17

Hoy

Club Argentino

20 U17 - Argentino - Los Indios

Jueves 28

Club Los Indios

20 U17 - Los Indios - Argentino

En caso de tercer juego será el sábado 30

U19

Sin fecha