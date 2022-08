Damián Palacios: “Las sensaciones de volver a Junín son muy lindas, sabiendo la importancia de Sarmiento a nivel nacional”

Uno de los movimientos más fuertes del mercado se lo lleva Sarmiento, en este Prefederal 2022. No solo logró contratar a Matías Huarte, quien dirigió tres temporadas en Argentino en la Liga “A” y también a Hispano Americano en la misma categoría, sino que convenció a Maxi Tamburini, tras su salida de Ciclista.

Ahora, se hizo de los servicios del base Damián Palacios, campeón con el verdirrojo y uno de los máximos referentes de aquella época. De manera sorpresiva, se juntan en Sarmiento para disputar un torneo que se avecina con muchísima expectativa.

“Las sensaciones son muy lindas, volver a una ciudad como Junín, donde fui feliz. Se presentó este desafío de cuatro meses en otro club, sabiendo la importancia que tiene Sarmiento a nivel nacional y obviamente en la ciudad. Es muy importante”, comenzó diciendo Damián Palacios en exclusiva con Democracia.

El base cumplió 36 años y aclaró su actualidad: “Físicamente me encuentro muy bien, nunca paré de entrenarme y casualmente vengo de jugar hace dos semanas el Interasociaciones para Venado Tuerto, jugando 5 partidos seguidos con más de 30 minutos de promedio y salió todo bien. Siempre entrenando y sintiéndome bien”. Su llegada a Sarmiento causó sorpresa en el ambiente del básquet juninense, pero el explicó cómo se dio la propuesta: “Las negociaciones fueron muy buenas. Comenzó porque tengo una gran relación de amistad con Maxi Tamburini, quien lo comentó ahí en el club y recibí el llamado de Matías Huarte, muy positivo y hablamos. Fue una decisión rápida, no tuve mucho tiempo para decidir y ya estoy acá. Me pareció la mejor opción, ya conocí a mis compañeros y espero dar lo mejor a partir del viernes que es el debut”.

Por último habló del plantel. El verde también pudo incorporar a Leandro Bordoy y Nicolás Del Bue. “Hay buen material en el plantel, ya me lo habían comentado Maxi y Matías. Los dos tienen idea de ir para arriba. Es algo que motiva el querer ascender. Matías Huarte mostró deseo de contar conmigo, me dijo que encajo Justo en el armado del plantel y el cuerpo técnico me pasó con detalles todo el plan de juego y las reglas. Tenemos poco tiempo de trabajo. Trataré de aportar lo que necesite Matías para el inicio del torneo. Estamos con ilusión y esperemos hacer un gran papel”, finalizó el armador venadense.

Fixture

Primera rueda

Primera fecha (19-8)

9 de Julio vs Cavul (jueves)

San Martín vs Sarmiento (viernes)

Los Indios vs Argentino TL (sábado)

Segunda fecha (26-88)

Cavul vs San Martín

Sarmiento vs Argentino TL

9 de Julio vs Los Indios

Tercera fecha (02-9)

Argentino TL vs Cavul

San Martín vs 9 de Julio

Los Indios vs Sarmiento

Cuarta fecha (02-9)

9 de Julio vs Argentino TL

Cavul vs Sarmiento

San Martín vs Los Indios

Quinta fecha (16-9)

Sarmiento vs 9 de Julio

Argentino TL vs San Martín

Los Indios vs Cavul

Segunda rueda

Sexta fecha (21-9)

Sarmiento vs San Martín

Cavul vs 9 de Julio

Argentino TL vs Los Indios

Séptima fecha (23-9)

San Martín vs Cavul

Argentino TL vs Sarmiento

Los Indios vs 9 de Julio

Octava fecha (30-9)

Cavul vs Argentino TL

9 de Julio vs San Martín

Sarmiento vs Los Indios

Novena fecha (07-10)

Argentino TL vs 9 de Julio

Sarmiento vs Cavul

Los Indios vs San Martín

Décima fecha (10-10)

9 de Julio vs Sarmiento

San Martín vs Argentino TL

Cavul vs Los Indios.

______________________________

Todos los clasificados están en Qué Destacados.