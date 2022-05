Jonatan Slider completó el secundario

Jonatan Slider, alero del club Atlético Argentino, acaba de completar la escuela secundaria y no ocultó su alegría en las redes sociales. Democracia se comunicó con el jugador y esto le dijo: “Yo venía averiguando para terminar el colegio secundario que por distintos motivos no lo podía concluir. Vino el tema de la Pandemia que nos obligó a estar encerrados con la cuarentena estricta y todo se complicó. Ahora incentivado también por mi señora, mi familia, todos, pude conseguir todos los papeles y anotarme. Comencé a cursar los dos años que me faltaban. En el medio pasaron temporadas de básquet, yo me fui a Uruguay a jugar también, luego vino la burbuja de Buenos Aires y la última temporada que transcurrió fueron pasando en el medio. Fui cursando estos últimos años, saqué materias adelante y hace un mes y medio que pude terminar el secundario. Fue una satisfacción, era una deuda pendiente que tenía conmigo mismo y cumplirla me hace sentir mucho mejor”, concluyó.

Las finales de la LNB

Tras la victoria de Instituto en el quinto punto de las semifinales, desde el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) se confirmaron las fechas y el cronograma de juego que tendrán las #FinalesLaLiga a disputarse desde la próxima semana, que tendrá a Quimsa e Instituto como protagonistas.

Las Finales comenzarán el próximo martes 31 de mayo en Santiago del Estero. Es importante remarcar que todos los partidos de la serie, al mejor de 5 y con el formato de 2-2-1, serán televisados en vivo por la pantalla de TyC Sports.

El Estadio Ciudad, la casa de Quimsa, recibirá los primeros dos encuentros recordando que la Fusión tiene ventaja de localía en la serie por haber sido el 1 de la fase regular (Instituto fue el 3° en la general). Luego de los primeros dos partidos, la llave se trasladará al Sandrín de Córdoba.

Programa

Juego 1 | Martes 31/5 | 21:00 horas | Estadio Ciudad

Juego 2 | Jueves 2/6 | 21:00 horas | Estadio Ciudad

Juego 3 | Martes 7/6 | 21:00 horas | Ángel Sandrín

Juego 4 | Jueves 9/6 | 21:00 horas | Ángel Sandrín *

Juego 5 | Lunes 13/6 | A confirmar | Estadio Ciudad *

* En caso de ser necesario.

Quimsa estará una vez más en la definición por el título, recordando que fue finalista en la campaña pasada 20/21 y que fue campeón en la 14/15, por lo que quiere su segunda conquista en la máxima categoría. Instituto por su parte, campeón del Súper 20 de la presente temporada, volverá a las Finales tras haber estado en la 18/19 y desea su primera consagración en la elite.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.