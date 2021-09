Comenzó el campeonato de segunda en el Club Junín

Comenzó este fin de semana el decimoquinto torneo de básquet de segunda división, coordinado por el profesor Daniel Pontelli en el Club Junín.

Son diez equipos participantes: Club Junín, La Meca, Atsa, Los Indios, Collins, San Martín, La Seis, Maxijunín, Sarmiento y Carolina del Norte.

Programación de la primera fecha

Collins 63 vs San Martín 75

La Meca 33 vs Sarmiento 82

Los Indios 44 vs La Seis 41

Club Junín 48 vs Carolina Del Norte 45

Atsa vs Maxijunín (postergado).

Próxima fecha

Club Junín vs Sarmiento

Carolina del Norte vs Maxijunín

La Meca vs La seis

Atsa vs La Jaula

Los Indios vs Collins.