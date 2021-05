La Asociación de Clubes de Básquetbol habilitaría a Ciclista Juninense a realizar la siguiente burbuja

La Asociación de Clubes de Básquet evalúa habilitar al Club Ciclista Juninense para realizar la siguiente burbuja de La Liga Argentina, que comenzará el 21 de mayo.

Si se confirma, habría que ver qué dicen las autoridades municipales de turno respecto a la habilitación. Los partidos se jugarían sin público.

Otras localidades han habilitado hasta 200 personas por espectáculo. Pero cada caso es particular.

Ya entrena Franchela

Tobías Franchela tuvo su primer entrenamiento en Ciclista días pasados. El mismo estuvo a cargo de la entrenadora Sandra Ibarra, hasta que Jaule tenga el alta. El base juninense se mostró muy contento.

Viaje a Concordia

Lo inmediato para Ciclista Juninense es el viaje a la ciudad de Concordia, Entre Ríos, donde este sábado debuta en la burbuja frente a Tomás de Rocamora.

Luego jugará ante Parque Sur y culminará el viaje mesopotámico ante el dueño de casa.

Fixture Concordia

Sábado 8 de mayo:

14:00 – Parque Sur vs. Quilmes.

16:30 – Rocamora vs. Ciclista.

18:00 – Estudiantes (C) vs. Estudiantes (O).

Domingo 9 de mayo:

14:00 – Parque Sur vs. Ciclista.

16:30 – Rocamora vs. Estudiantes (O).

18:00 – Estudiantes (C) vs. Quilmes.

Martes 11 de mayo:

14:00 – Quilmes vs. Rocamora.

16:30 – Estudiantes (O) vs. Parque Sur.

18:00 – Ciclista vs. Estudiantes (C).

Miércoles 12 de mayo:

11:00 – Estudiantes (O) vs. Quilmes.