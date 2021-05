Griguol, el innovador que importó tácticas del básquet para el fútbol

Así definió a Carlos Griguol el periodista Tomás Grasso en Básquetplus: dentro de sus innovaciones fue el primero en trasladar tácticas del básquetbol al deporte más popular en el país. El equipo de Ferro que dominó los nacionales a principios de la década del ochenta tenía una gran influencia de aquel que años más tarde se llevó los primeros títulos de La Liga Nacional, pero que ya tenía una supremacía a nivel nacional antes de su arranque.

Griguol tenía claro que la formación iba más allá del fútbol y tenía el estudio como gran bandera, de hecho, se los exigía a sus dirigidos. Sin embargo, esa exigencia no descansaba en su autoridad, sino que él también estaba abierto a nuevos aprendizajes y muchos de ellos llegaron desde el deporte de la naranja, entre otros.

En Ferro coincidió con el trabajo de León Najnudel, uno de los grandes maestros que tuvo el básquetbol. Forjaron una gran amistad y, a partir de allí, surgió una de las grandes innovaciones del sistema que pregonaba Timoteo. El sistema de juego estacionado fue trasladado al área grande y su principal herramienta pasaron a ser las cortinas para el buen manejo de los tiros libres.

"He incorporado cosas del básquet, el vóley y el fútbol americano. El básquet me dio muchas ideas, como la salida de pelota parada o como salida en los laterales. Te ayuda mucho al trabajo", explicó en alguna oportunidad sobre las jugadas de marca y desmarca que extrajo de otras disciplinas.

Tal era su intención de que también sus futbolistas entiendan el por qué de esos ejercicios y esa forma de trabajo que llevó a su plantel en varias momentos a sus dirigidos a presenciar los entrenamientos del mítico equipo de Ferro, que estaba encabezado por Miguel Cortijo, que se coronó en dos oportinidades en el Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones a principios de la década del ochenta.

Era un ida y vuelta con León, que también le llegó a prestarle jugadores como Diego Maggi y Javier Maretto para practicar las salidas de lateral. Utilizó su porte físico para aplicar presión a aquellos que debían recibir la pelota de espalda. El objetivo era que aprendieran a aguantar la pelota con la fuerza ejercida por los basquetbolistas.

"Tu legado es y será nuestra bandera. Tus valores son y serán nuestros horizontes. Tus campeonatos fueron, son y serán nuestra gloria eterna. Tu nombre es y será leyenda", lo despidió Ferro con las palabras correctas. El deporte perdió un profesor, uno de esos que dejaron una marca por sus formas y su influencia. Volá alto, Maestro.