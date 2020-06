Vildoza: "Estamos desesperados por volver a hacer lo que nos gusta"

Leandro Vildoza es tucumano, actualmente vive en Corrientes porque juega en la Liga Nacional (LNB) para Regatas, pero también frecuenta Concordia, donde brilló con la camiseta de Estudiantes, porque de esa ciudad es oriunda su pareja. Incluso, su cuarentena transcurrió, hasta el momento, entre las últimas dos urbes a las que lo llevó el básquet.

El joven base de 25 años, que promedia 6,5 puntos; 4,6 rebotes; y 4,7 asistencias en poco más de 27 minutos por juego, dialogó con Pick&Roll en vivo a través de Instagram y analizó la temporada de su equipo y personal en la LNB hasta que se frenó por la pandemia de coronavirus: “Creo que me estaba yendo bien, tanto yo como el equipo tuvimos picos altos y bajos, fuimos irregulares en lo personal y grupal también. En lo personal, siento que tendría que haber tomado más decisiones porque estaba jugando para pasar mucho la bola y me olvidaba de tomar decisiones”.

Además, habló de los triples ganadores, lo que es ser dirigido por Lucas Victoriano, su pasado en el Torneo Federal y la Liga Argentina, las experiencias con la camiseta de su Tucumán natal en los Argentinos y cómo es tener a su papá de entrenador. Y sobre el regreso de la competencia, aseguró: “Creo que va a estar complicado. Si ya pasamos tanto tiempo parados, cuidándonos en cuarentena, creo que no es momento de tirar todo por la ventana y querer volver haciendo locuras”.

- ¿Cómo estás pasando la cuarentena?

- Bien, tranquilo. Esperando que haya alguna novedad y tratando de pasarla lo mejor posible, tratando de ser positivo y tranquilo. Estoy tratando de entrenar un poco con lo que se puede, porque tampoco tengo tantas cosas en el departamento. Estoy haciendo los trabajos que manda el profesor y tratando de ocupar el tiempo lo mayor posible porque no hay nada para hacer. Trato de salir lo indispensable, voy al supermercado como mucho o vuelvo.

- ¿Tienen alguna información en Regatas de cuándo y cómo se va a reanudar la LNB?

- No, estamos en la misma situación que todos, no sabemos nada. Estamos esperando que haya alguna novedad, que digan algo. Sí hablamos bastante con los chicos y estamos todos en la misma. En cualquier momento va a haber alguna novedad.

- ¿Qué opinión tenés respecto de reanudar o no la LNB?

- Creo que va a estar complicado. Si ya pasamos tanto tiempo parados, cuidándonos en cuarentena, creo que no es momento de tirar todo por la ventana y querer volver haciendo locuras. Hay que esperar, tener paciencia y volver cuando estén las condiciones dadas. Yo no soy nadie para hablar ni estoy capacitado, pero está a la vista que no es posible todavía la vuelta y que es medio peligroso. Nosotros estamos para cuando dispongan una fecha, estamos desesperados por volver a hacer lo que nos gusta.