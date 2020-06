Sebastián Uranga: “Me gustaría seguir en Argentino”

Argentino culminó su participación en la Liga Nacional este año y Democracia se comunicó con Sebastián Uranga para que opine de su balance personal y grupal de esta nueva temporada en la élite del básquetbol argentino.

Balance

“El balance es positivo, creo que el equipo estaba armado para lo que veníamos haciendo. El objetivo era tener una temporada tranquila, salvar la categoría sin sobresaltos y lo veníamos haciendo. Veníamos trabajando mucho y sabiendo que el equipo podía pegar ese salto de calidad que necesitaba para poder escalar un par de posiciones y dejar de mirar para abajo y empezar a mirar un poquito para arriba, pero el objetivo que se planteó a principio de año lo veníamos cumpliendo y es lo importante”.

Su opinión del campeonato

“Yo generalmente cuando terminan los torneos hago un balance. Miro este partido que perdimos, este que se nos escapó, y me queda la sensación de que 3 o 4 partidos pudimos haber ganado para estar más arriba, pero también están esos juegos que ganaste que podrías haber perdido, entonces es complejo”.

El equipo

“Me parece que sacar una deducción de qué nos faltó para estar entre los 8 mejores cuando el torneo se corta en un momento como el que se paró es bastante difícil, porque quedaban muchos partidos importantes, quedaban juegos que si los ganaste vas para arriba y si los perdés te podés ir para abajo, es difícil. Contra algunos ni siquiera habíamos jugado, entonces yo no se qué tan real son los 8 primeros puestos. Lamentablemente por la situación se tiene que encontrar y es la mejor forma que están encontrando para hacerlo porque nadie buscó que esto sea así”.



La posible renovación

“Obviamente que quiero seguir en Argentino, me gustaría. Me parece que el público es una gente muy especial que está siempre apoyando y eso no pasa en muchos lugares. La gente entiende a la perfección qué es exigirle al jugador o lo que es valorar al jugador. Si vos te preparás, vos te entrenás, si vos das todo en la cancha y si querés ganar, la gente se da cuenta y te va a apoyar más allá de si hacés todo bien o todo mal, tuviste un año bueno con el equipo, si ganás, si perdés, la gente entiende y sabe ver cuando vos estás comprometido y te apoya”.

Así prosigue La Liga Forma de disputa

Los clasificados del 1° al 8° pasan a la ZONA CAMPEONATO. Jugarán en dos grupos todos contra todos:

GRUPO A (1-4-5-8): Quimsa - Instituto - Comunicaciones - Regatas.

GRUPO B (2-3-6-7): San Lorenzo - Gimnasia - Ferro - San Martín.

El sistema de desempates será establecido por el Art. 10 del reglamento de la temporada 2019/20.

Semifinales

Los dos mejores de cada grupo pasarán a la Semifinales de La Liga enfrentándose de la siguiente manera:

1A vs 2B

1B vs 2A

Los ganadores de las semis jugarán a partido único la Final por el título de Campeón de LA LIGA.

Los perdedores de la semis jugarán por el tercer y cuarto puesto.

La sede Corrientes sigue sonando con fuerza

Los clubes Regatas y San Martín de Corrientes mostraron interés por organizar los cuadrangulares definitorios de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), aunque sus autoridades coincidieron en que "falta mucho y todo es dinámico" por la pandemia de coronavirus.

"La idea está fuerte. Hay grandes chances. Hablé algo con Eduardo Tassano, que es intendente de la ciudad y presidente de Regatas, pero falta mucho", comentó el presidente de San Martín, Alberto Sottile.

A su vez, desde Regatas, el gerente Daniel Valsangiácomo reconoció la potencialidad de la capital correntina por "contar con dos equipos entre los ocho", pero se mostró más cauto al faltar "la aprobación de los protocolos por parte del ministerio de Deportes y Turismo y la ausencia de una fecha concreta para la celebración".

El Covid-19 en las provincias que compiten

La provincia tiene 96 casos positivos de coronavirus (solo siete activos en la capital), según el último informe del ministerio de Salud de la Nación y no cuenta con transmisión comunitaria.

Sin embargo, Corrientes competirá, en principio y si se presenta oficialmente, con San Luis -59 días sin casos y con 11 positivos- y Catamarca -libre de coronavirus junto con Formosa-, que se ofrecieron abonando los gastos.

Los extranjeros de San Martín

Sottile contó: "Esto es muy dinámico, nadie puede asegurar que se juegue en Corrientes, pero al estar en fase 5 y entre los dirigentes de la provincia consideramos la opción. Tenemos tres equipos en los dos grupos y también podemos darle actividad a la ciudad".

Asimismo, el directivo correntino reafirmó: "La idea de jugarlo en Corrientes está fuerte, pero no se puede avanzar por la dinámica de la pandemia. Estamos hablando de jugarlo cuando transitemos una etapa mejor a la que estamos".

San Martín, si tuviera que decidir en los días próximos, jugará la definición sin el neyorquino Brain Fitzpatrick y el nacido en Sioux Falls Jon-Christopher Anderson Fuller, que están en su país, por "la complicación económica con el dólar y el gasto de repatriarlos si se acepta el inciso de los foráneos".

Y no sería el único, ya que en principio Ferro y San Lorenzo, actual tetracampeón de la competencia, también afrontarían la definición con nacionales.

Deudas

"Vamos llevándola pero, cuando termine la pandemia, sabremos la deuda general con la que quedaremos. Entendemos a la gente. Tenemos menos de la mitad de los socios activos, la otra mitad se borró o dejó de pagar. Entramos en planes de pago con los servicios", lamentó Sottile.