Alejandro Konsztadt: "Lo importante en este momento es que estemos todos tranquilos"

El deporte a nivel mundial vive el problema que trajo el coronavirus. El básquet de Boca no es la excepción, y dentro de ese contexto Alejandro Konsztadt habló sobre el momento que le toca atravesar a la sociedad.

Sobre la actualidad ante este problema, el base sostuvo: "Intentamos en casa llevarlo con alegría y tranquilidad, además porque tengo una nena de 4 años. Tratamos de vivirlo como un momento lindo para compartir en familia; internamente uno tiene muchas sensaciones, ansiedad, incertidumbre, un poco de temor, porque todos tenemos familiares que tienen un mayor riesgo, pero creo que lo importante es tratar de estar tranquilo y vivirlo con responsabilidad, cumpliendo la cuarentena como debe ser".

Consultado por los trabajos que el plantel lleva adelante en este parate, Konsztadt afirmó: "Estamos trabajando, estamos en contacto con el cuerpo técnico y principalmente con el profe Dani Pasquali que nos envía un plan para entrenar en casa adaptado a los materiales que tiene cada uno".

Luego, el armador habló de la incertidumbre que trajo el coronavirus: "Seguro que hay ansiedad por saber cómo seguiremos, pero, entiendo que hay que ser cautos y responsables. Todavía el país mismo está analizando los pasos a seguir, así que es lógico que el básquet también esté a la espera de esas decisiones".

Por último, el jugador de Boca le dejó su reflexión al hincha que espera la posibilidad de volver a la Bombonerita: "Es un momento complicado, entiendo que las sensaciones de todos son distintas, algunos lo llevan con mayor tranquilidad que otros. Con los hinchas estamos agradecidos porque nos acompañan incondicionalmente, confío en que esto se resolverá y podremos volver todos a hacer nuestra vida de antes, mientras tanto solo queda ser responsables y cumplir lo que nos corresponde a cada uno de nosotros".

