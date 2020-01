Abeiro: “Ameghino es una institución que no para de crecer”

Juan Luis Abeiro ya lleva tres temporadas en Ameghino de Villa María, llegó en el año del debut del León en la segunda categoría de nuestro básquet y hoy es por escándalo el goleador histórico del club y una de las máximas figuras de la competencia. Siempre en los primeros planos estadísticos, “Juan” analiza este nuevo inicio de campaña, la institución que defiende y además se anima a soñar con cambios en la Liga Argentina.

“De las tres temporadas del León esta es en donde más hemos mostrado un gran juego colectivo y al estilo que juega Ameghino, ganando juegos muy importantes contra equipos de gran nivel. Creo que este año los jugadores nuevos que vinieron se adaptaron más rápido que en las temporadas pasadas”. Así arrancó el pivote estrella de Ameghino.

Además agregó: “Somos un equipo corto pero de gran nivel, en el cual podemos dar grandes minutos de calidad y darle espacio a los chicos para que hagan su trabajo y tengan su experiencia en la liga. Desde el inicio nos planteamos que los más jóvenes ya están para eso, hacen un gran laburo entrenando junto a nosotros y se merecen la oportunidad que se les da”.

Acerca del club situado en San Juan 1664 de la ciudad de Villa María, sentenció: “Ameghino es una institución que no para de crecer días tras días. Es un placer jugar acá, llevo tres años y desde que llegué todo el tiempo me voy sorprendiendo los pasos agigantados que da.

En Villa María, es clave su gente, quienes forman parte de Ameghino, demuestran una capacidad para siempre ir a más y rodearse de un entorno que hace que sea diferente al resto. Esto también lo vemos reflejados en cada partido de local, vemos a gente nueva en la cancha, se van entusiasmando y conociendo este mundo nuevo para la ciudad”.

Con respecto a la competencia dijo: “Esta Liga Argentina es muy dura, muchos partidos seguidos, viajes con poco espacio de entrenamientos. Como siempre no pierde que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hay equipos muy fuertes y bien armados. Un tema a debatir es el calendario, a veces tenés 10 partidos en un mes y cuatro en el otro.

Acerca de las dos conferencias declaró: “Son distintas, pero hoy por hoy hay muchísimos equipos más fuertes y ricos de plantel en la norte, jugadores que jugaron Liga Nacional bajaron y están acá en la norte, eso le da un toque de calidad a la zona”.

Por último, el pivote habló sobre cómo le gustaría que se juegue la Liga Argentina: “Si tuviera que cambiarle algo al torneo, sería jugar como se hace en la Liga Nacional, primero todos contra todos en la norte y después todos contra todos de punta a punta. Eso haría que la Liga sí sea bien Argentina.