Federico Mariani y el arranque de Argentino: "El balance de lo que fue 2019 es muy bueno"

Argentino de Junín, con puntos altos y bajos, fue piloteando este comienzo de temporada para quedar con un récord 6-6 y estar bien lejos del pelotón del fondo.

El equipo de Matías Huarte encuentra una carta goleadora importante en las manos de Federico Mariani, quien charló con Básquet Plus después del último triunfo del 2019.

-Está claro que el Fortín para Argentino tiene algo especial, ¿cuán importante es hacerse fuerte de local y cerrar el año con este triunfo?

-Mantener nuestra localía es el objetivo principal que tenemos como equipo, es muy importante para nosotros seguir ganando acá en Junín.

-¿Qué balance hacés de este arranque de temporada? ¿Era dónde se imaginaban para esta parte de la temporada?

-La verdad que el balance es muy bueno, es difícil imaginarse una posición, pero sabíamos que teníamos material y estábamos haciendo las cosas bien.

-¿Para qué le sirve al equipo este parate? ¿Dónde creés que deben ajustar para volver mejores el 10 de enero?

-Es importante para disfrutar de la familia y cargar pilas para lo que viene que ya es un tirón más largo. Ajustar algo particular no sabría decirte, pero hay que seguir trabajando en las cosas que hacemos bien y tratar de pulir errores innecesarios, ir poniéndose cada vez más finos.

-En lo personal, te transformaste en una carta goleadora muy importante para el equipo. De hecho, ayer mismo fueron 30 puntos para la victoria contra Atenas. ¿Cómo te encontrás con esto? ¿Vas charlando con Mati Huarte sobre esa función que te toca?

-En lo personal me encuentro muy bien. La verdad que no hablamos tanto, sé la función que tengo que cumplir y el cuerpo técnico y mis compañeros me dan la confianza necesaria para hacerlo.

Próxima fecha

Martes 7/1

21 San Lorenzo vs Boca

21.30 Regatas vs Libertad

Miércoles 8

21 Hispano vs Platense

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

Jueves 9

21 San Lorenzo vs Ferro

21.30 San Martín vs Libertad

Viernes 10

21 Instituto vs Boca

21 Argentino vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Regatas

Sábado 11

21 Weber Bahía vs Peñarol

21.30 Gimnasia (CR) vs Estudiantes (C)

21.30 La Unión Fsa vs Libertad

Domingo 12

20 Obras vs Comunicaciones

21 Olímpico vs Regatas

22 Atenas (Cba) vs Boca

Lunes 13

21 Hispano vs Estudiantes (C)

Martes 14

21 Platense vs San Martín

Miércoles 15

21 Boca vs Estudiantes (C)

21 Weber Bahía vs Gimnasia (CR)

Jueves 16

21.30 Argentino vs San Martín

22 Ferro vs Platense

Viernes 17

21 Peñarol vs Gimnasia (CR)

21.30 Libertad vs Atenas (Cba)

22 La Unión vs Obras

Sábado 18

21 Weber Bahía vs Olímpico

21.30 Estudiantes (C) vs Hispano

Fixture Turco

Enero 2020

10/01 Argentino vs Comunicaciones

16/01 Argentino vs San Martín Ctes.

21/01 Estudiantes vs Argentino

23/01 Comunicaciones vs Argentino

26/01 Argentino vs Boca Juniors

29/01 Argentino vs San Lorenzo

Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino

03/02 Quimsa vs Argentino

05/05 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto