Ciclista Juninense bajó al puntero

Ciclista Juninense sigue haciendo fuerte su localía. Anoche le ganó a Parque Sur de Concepción del Uruguay y lo bajó de la punta de la tabla posicional.

A Ciclista le costó tres minutos acomodarse en el partido. Hasta que llegaron los triples de Tamburi y Alvarez para abrir la defensa visitante obligando a ampliarla a toda la cancha.

Acá comenzaron los problemas del visitante, porque Ciclista empezó a jugar con más comodidad en la pintura apareciendo Arrascaete y Warnock. Cuando Parque Sur cerró la pintura, la tiró Tamburini de zona dos, para un parcial de 24-17.

Parque Sur mejoró sustancialmente la defensa hacia el segundo cuarto en la medida que logró solidaridad defensiva para contener el perímetro Verdirrojo.

Entonces experimentó un repunte numérico basado en ofensivas pacientes y seleccionado los tiros a la canasta. Buen pasaje de Smith y Zulberti sumando puntos clave.

Ciclista se peleó con la canasta (estuvo los cuatro minutos y medio finales sin convertir). Apurado en ataque, con varios lanzamientos mal entrelazados, le dio la derecha a su oponente para recuperar las americanas fáciles que lo llevaron a acomodarse en el juego. El primer tiempo fue 33-32.

En el tercer cuarto el partido recuperó volumen de juego, fue más vistoso. Superaron los veinte puntos cada uno, pero no se sacaron ventaja. Terminaron 55 iguales de cara a los diez minutos finales.

El último cuarto fue distinto. Lo jugaron con los dientes apretados. Muchos errores ofensivos y en medio de este contexto el que menos se equivocó fue Ciclista Juninense.

Con un estupendo trabajo de Amir Warnock en el medio juego se disparó 72 a 61 restando cinco minutos para el final.

Luego fue el turno de los triples. Álvarez, de un lado y Morales, del otro, fueron claves para ingresar con comodidad al cierre del partido propiamente dicho.

No hubo nada que hacer para la visita. El Verdirrojo, con el resultado amarrado, hizo correr el reloj y esperó el sonido de la chicharra final.

Ciclista se vuelve a presentar este domingo en la ciudad de La Plata ante el club de Gimnasia y Esgrima.





Anoche

Ciclista 77 vs Parque Sur 68

Central (Ceres) 76 vs Oberá Tc 71

Hoy

21 Villa Mitre vs Petrolero

21.30 Racing (Ch) vs Parque Sur

21.30 Balsuar Tiro Federal vs Ameghino

Martes 19

21 Quilmes vs Centro Español

21.30 Del Progreso vs Deportivo Viedma

21.30 Villa San Martín vs Echagüe

Miércoles 20

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Rocamora

21.30 San Isidro vs Ameghino

21.30 Deportivo Norte vs Sportivo América

Jueves 21

21 Villa Mitre vs Centro Español

21.30 Racing (Ch) vs Central Entrerriano

21.30 Central (Ceres) vs Unión (Sf)

21.30 Oberá Tc vs Echagüe