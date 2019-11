Ciclista Juninense quiere extender la racha victoriosa, contra Tomás de Rocamora

Tras la resonante victoria del viernes por la noche ante Racing de Chivilcoy, Ciclista Juninense vuelve a presentarse como local en el “Coliseo del Boulevard”.

En esta oportunidad, recibe esta noche la visita de Parque Sur de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Los litoraleños marchan punteros en esta primera fase y parecen haber tomado química de equipo, apuntado para más en las siguientes etapas del campeonato.

Dirigen desde las 21 en el estadio de la avenida General San Martín los capitalinos Cristian Salguero, Matías Sotelo y Bianca Tedesco.

El programa de juegos de hoy, por la Liga Argentina de Básquetbol, es este:

A las 21, Ciclista Juninense vs. Parque Sur; y Central (de Ceres) vs Oberá T.C.

A las 21.30, Del Progreso vs Atenas.

Luego, los partidos previstos son los siguientes;

Mañana lunes:

A las 21, Villa Mitre vs. Petrolero,

A las 21.30, Racing de Chivilcoy vs. Parque Sur; y Balsuar Tiro Federal vs. Ameghino.

Martes 19:

A las 21, Quilmes vs. Centro Español.

A las 21.30, Del Progreso vs. Deportivo Viedma; y Villa San Martín vs. Echagüe.

Miércoles 20:

A las 21.30, Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Tomás de Rocamora; San Isidro vs. Ameghino; y Deportivo Norte vs. Sportivo América.

Jueves 21:

Desde las 21, Villa Mitre vs. Centro Español

21.30 Racing (Chivilcoy) vs. Central Entrerriano; Central (de Ceres) vs. Unión (Santa Fe); y Oberá T.C. vs. Echagüe de Paraná.