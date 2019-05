Jugaron la quinta fecha del campeonato

Este fin de semana se disputó la quinta fecha del campeonato local de minibásquetbol, de acuerdo al siguiente cronograma de partidos:

Resultados

U13

Argentino 49 vs Los Indios “B” 14

Ciclista 24 vs Cavul 88

El Linqueño 41 vs 9 de Julio A 60

Los Indios “A” 86 vs San Martín “B” 9

Mini

Argentino 70 vs Los Indios B 7

Ciclista 37 vs Cavul 33

San Martín 60 vs 9 de Julio 24

El Linqueño 40 vs 9 de Julio 79

Los Indios “A” 20 vs Junín 0

Porteño 20 vs Deportivo Baigorrita 0

Sexta fecha

Porteño vs Argentino

Deportivo Baigorrita vs Los Indios A

Junín vs El Linqueño

9 de Julio vs San Martín

Sarmiento vs Ciclista

Cavul vs Los Indios B