Ciclista Juninense no pudo anoche con Deportivo Viedma, en Río Negro

Ciclista Juninense perdió anoche en la Patagonia ante Deportivo Viedma por 98 a 81.

Ciclista no pudo hacer pie en el primer tiempo y cayó por 55 a 39. No se pudo recuperar más. Keeneth Jones, determinante en el local. Luego Keyron Sheard y Lucas Pérez hicieron el resto.

La mejora de Ciclista en el segundo cuarto fue solamente en el goleo. Defensivamente, muy pobre (recibió 30 puntos).

Muy poco lo que pudo hacer el Verdirrojo en el complemento. Achicó como pudo los números ante un rival que lo quintuplica en presupuesto económico.

Mañana Ciclista cruza el Rio Negro y enfrenta a Atenas en Carmen de Patagones.

Anoche

Sp América 86 vs Independiente (Sde) 77

Lactear Tf 72 vs Oberá Tc 90

Parque Sur 64 vs Del Progreso 70

Estudiantes (Ola) 63 vs Racing CH 56

Dep. Viedma 98 vs Ciclista 81

Hoy

21.30 Ameghino vs Villa San Martín

21.30 Echague vs Salta Basket

21.30 San Isidro vs Hindú Club

21.30 Petrolero vs Rivadavia (Mza)

Sábado 16

20 Sp América vs Central (Ceres)

21 Gimnasia (La Plata) vs Platense

21.30 Deportivo Norte vs Independiente (Sde)

21.30 Atenas vs Ciclista

21.30 Rocamora vs Del Progreso

Domingo 17

20 Ameghino vs Hindú Club

20 Unión (Sf) vs Salta Basket

21 Barrio Parque vs Villa San Martín

21 Centro Español vs Rivadavia (Mza)

21 Parque Sur vs Estudiantes (Ola)

Lunes 18

21 Rocamora vs Estudiantes (Ola)

Martes 19

21.30 Oberá Tc vs Deportivo Norte

21.30 Del Progreso vs Rivadavia (Mza)

21.30 Racing (Ch) vs Gimnasia (La Plata)

Miércoles 20

21 Platense vs Ciclista

21.30 Salta Basket vs San Isidro

21.30 Deportivo Viedma vs Parque Sur

21.30 La Unión vs Estudiantes (Ola)