Ciclista se impuso a Gimnasia de La Plata

Ciclista Juninense ganó un juego clave anoche ante el club de Gimnasia y Esgrima La Plata por 79 a 73, se alejó del fondo y sumió en el mismo a su adversario de turno.

En el inicio Ciclista golpeó la canasta de Gimnasia con Enzo Amado y Corbin Jackson que le generaron problemas a la defensa. Luego, Amichetti y Giarrafa en el cierre fueron determinantes para un alto goleo de 23, contra 19 del Lobo.

Ciclista manejó una transición en el tercer cuarto, de bajo goleo, pero sosteniendo el resultado ganador. Corbin Jackson y Maximiliano Tamburini se hicieron presentes en la canasta para otro parcial de 17-13.

Lo mejor de la visita se vio en el tercer cuarto que ganó 20-16. Buena defensa y una ofensiva prolija lo arrimaron en el marcador de cara al cierre del partido. Un trabajo a destajo de Leonardo La Bella y una mano de Dickerson fueron más que suficiente para estar ahí nomás: 56-52.

Y más de La Bella y Zuvich lo pusieron a dos (60-58), pero hasta acá llegó el Lobo, Ciclista replanteó el cierre y lo tuvo a Corbin Jackson como estandarte en ataque, con una muy buena compañía de Leandro Cerminatto para terminar ganando el juego sin sobresaltos.

El jueves Ciclista visita a Deportivo Viedma.

Anoche

Independiente (Sde) 79 vs Ameghino 75

Rivadavia (Mza) 63 vs Estudiantes (Ola) 75

Atenas 87 vs Petrolero 77

La Unión 68 vs Rocamora 76

Racing (Ch) 65 vs Platense 79

Hoy

21.30 Lactear Tf vs Deportivo Norte

Mañana

21 Echagüe vs Barrio Parque

21.30 San Isidro vs Oberá Tc

21.30 La Unión vs Del Progreso

Miércoles 13

21 Unión (Sf) vs Barrio Parque

22 Centro Español vs Petrolero

Jueves 14

21 Sp América vs Independiente (Sde)

21.30 Lactear Tf vs Oberá Tc

21.30 Deportivo Viedma vs Ciclista

21.30 Parque Sur vs Del Progreso

21.30 Estudiantes (Ola) vs La Unión

Viernes 15

21.30 Ameghino vs Villa San Martín

21.30 Echagüe vs Salta Basket

21.30 San Isidro vs Hindú Club

21.30 Petrolero vs Rivadavia (Mza)