Anoche ganaron Argentino y El Linqueño

En la doble jornada de primera división, anoche El Linqueño trepó a la punta del campeonato, tras derrotar en Ataliva Roca a Junín por 61 a 52. Además Argentino goleó a Deportivo Baigorrita por 83 a 54.

Esta noche San Martín recibe a 9 de Julio con promesa de gran partido. Detalle:

Anoche

Mayores Junín 52 Vs El Linqueño 61

Mayores Argentino 82 Vs Deportivo 54

U15 San Martín 34 Vs 9 de Julio 67

U19 San Martín 54 Vs 9 de Julio 74





Hoy

Club San Martín

19.30 U17 San Martín Vs 9 de Julio

21.30 Mayores San Martín Vs 9 de Julio

Viernes 7

Club Porteño

19.30 U17 Porteño Vs Cavul

21.30 Mayores Porteño Vs Cavul

Martes 11

Club Porteño

19.30 U15 Porteño Vs El Linqueño

Club Ciclista

19.30 U17 Ciclista Vs San Martin

21.30 Mayores Ciclista Vs San Martín

Miércoles 12

Club Sarmiento

19 U17 Sarmiento Vs Junín

21 Mayores Sarmiento Vs Junín

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio Vs Argentino

21.30 U19 9 de Julio Vs Argentino

Jueves 13

Club 9 de Julio

19.30 U17 9 de Julio Vs Argentino

21.30 Mayores 9 de Julio Vs Argentino

Club Ciclista

19.30 U15 Ciclista Vs San Martin

21.30 U19 Ciclista Vs San Martin