Macarena Rosset es campeona sudamericana

El basquet femenino consiguió otro hito. Quebró una racha de ¡70 años! Sin ganar un Sudamericano de Mayores, y lo hizo venciendo ni más ni menos que a Brasil en la final. Fue 65 - 64 en un final de película, con la presencia de la juninense Macarena Rosset. Al final de cuentas, todo se resumió a tres acciones concretas. La primera, un ataque de Brasil que concluyó con un tiro debajo del canasto, que no terminó ingresando. La segunda, una corrida furiosa de Melisa Gretter que finalizó con una bandeja bolada en el corazón de la pintura, acompaña por una falta.

La tercera, y luego de un libre que no entró, fue el simple que cerró el ciclo de Melisa Gretter. Ese, que se había abierto a fines de agosto del año pasado, cuando a la carrera buscó el triple para ganar la AmeriCup, que por cosas del destino no convirtió.

A las brasileñas le quedaron dos segundos para buscar torcer la historia, pero su última bola ni siquiera tocó el aro, y ahí sí, el desahogo en forma de grito, de todas como una… un hermoso cuadro de lo que es este grupo.

El 65-64 final rompió una larga sequía de 70 años, cuando en Buenos Aires 1948, Argentina se quedó con su primer Sudamericano (único hasta esta noche), del cual no formó parte el clásico rival.

Ante tamaña alegría que significa esta conquista, todo lo previo pasó a un segundo plano.

Las Gigantes, una vez más, hacen historia. Ahora, dando vuelta la página, emprenderán viaje rumbo a Europa, donde este fin de semana afrontarán sus primeros fogueos en el viejo continente, de cara al Mundial de España.