“Armamos un equipo solidario, con ganas de ganar”

La Selección Nacional U21 comenzó el torneo con una actuación contundente, al derrotar 87-54 a Perú. Facundo Corvalán, armador titular del equipo, dejó sus impresiones sobre el triunfo: “Este partido fue una muestra importante para nosotros. Tuvimos pocos días de entrenamiento pero creo que hoy hicimos una buena tarea”. El base de Bahía Basket, autor de 3 puntos en el estreno, se mostró ilusionado de cara a la continuidad del torneo: “Obviamente tenemos cosas por mejorar pero salimos a la cancha y demostramos que estamos para competir y que pudimos armar un equipo solidario y con ganas de ganar”.

Sobre la presión del debut, Corvalán remarcó: “Estuvo muy bien lo de hoy, nos sacamos los nervios, tomamos decisiones, conocimos un poco las dimensiones de la cancha. Fue un partido lindo para nosotros y no hay nada que me preocupe”, pero también hizo énfasis en algunos aspectos a mejorar: “quizás no tirar en la primera opción, sino generar un poquito más de ventaja a partir de la movilidad de pelota, pero creo que lo hicimos bien”.

Por último, el oriundo de Junín destacó el gran acompañamiento del público en la jornada inaugural y el rol fundamental que jugará la gente en el resto del torneo: “para nosotros, que la cancha esté como estuvo hoy es un mimo para el corazón porque sabemos que nos están apoyando y que estamos en casa. Se hizo sentir el público y esa es una energía extra, un plus que en los momentos claves siempre nos va a venir muy bien”

Programa

Hoy

16:30 Perú Vs Uruguay

18:45 Paraguay Vs Chile

21:00 Argentina Vs Brasil



Mañana

Fecha libre

Viernes

16:30 Chile Vs Perú

18:45 Brasil Vs Paraguay

21:00 Uruguay Vs Argentina

Sábado

16:30 Perú Vs Brasil

18:45 Uruguay Vs Chile

21:00 Argentina Vs Paraguay

Domingo

16:30 5° Vs 6°

18:45 3° Vs 4°

21:00 1° Vs 2°