Raúl Salvatierra refuerza a Ameghino de Villa María, Córdoba

La sexta ficha mayor de Ameghino para la próxima Liga Argentina nació en la ciudad de Guayaramerín, Bolivia. Raúl Salvatierra se convirtió en refuerzo del León y llega para sumarle centímetros en la pintura al equipo que conduce Castro. Se suma a Gaynor, García, Aristimuño, Abeiro y Rupil, además de los U23 Zenclussen y Simondi.

Con 2,02 metros de altura y 27 años (nació el 15 de julio de 1991), el pivote cuenta con una interesante experiencia, tanto a nivel clubes como en su selección nacional pero, sobre todo, con una particular historia personal.

La temporada pasada defendió los colores del Club Atlético Caza y Pesca de Buenos Aires, disputando el Torneo Federal con promedios de 15 puntos, 13 rebotes y 2 tapones por partido. En ese club jugó seis años, no consecutivos, ya que tuvo también un paso por Gimnasia y Esgrima de La Plata en el TNA, hoy Liga Argentina. Sus inicios, en su país natal, fueron en el club Junior-Udabol, donde practicó este deporte durante 2 años antes de llegar a Argentina, a los 19, por una invitación de la institución de Don Torcuato.

Con la selección boliviana participó en el 2009 en un campeonato bolivariano juvenil, en 2014 fue parte de los juegos Odesur en Chile, con la selección Mayor, y en el 2016 defendió la camiseta de su país en el mismo torneo que se jugó en Venezuela.

Sobre su llegada a Ameghino, Salvatierra contó que se dio por medio de su representante, y afirmó que viene siguiendo la Liga Argentina. Además, “un compañero en Ramos Mejía (está disputando el torneo metropolitano) me habló muy bien del club, y me gustó la idea de jugar ahí y desarrollarme aún más como jugador”.

“Sé que tienen una buena organización y trabajan con objetivos muy claros”, apuntó sobre el León y adelantó que “la categoría es muy fuerte y espero dar lo mejor en cada partido, dentro y fuera de la cancha”. Sobre el aporte que puede hacer al equipo, describió: “Me gusta ir al rebote, tomo tiros de media distancia y defiendo”.

Con Salvatierra, Ameghino completa de esta forma el cupo para fichas mayores. Se suma a Mateo Gaynor, “Manu” García, Abel Aristimuño, Juan Abeiro y Sergio Rupil, además de los U23 Cristian Zenclussen y Estéfano Simondi.

Franco Benitez en La Unión de Colón

El alero proveniente del recién ascendido a La Liga Argentina, Ceres de Santa Fe, se suma al plantel joven que será dirigido por Marcelo Macías. Los otros contratados eran Lambrisca, Bazzani, Tambucci y Cabrera.

Franco Benitez tiene 23 años, mide 1,99 metros y es oriundo de la provincia de Misiones. Jugó Torneo Federal vistiendo las camisetas de Anzorena de Mendoza en el año 2015, luego de ascender con Hindú de Resistencia ya que también lo logró con Central Ceres de Santa Fe en esta última temporada. En 2014 formó parte del plantel mayor de Sionista de Paraná en la Liga Nacional, y también pasó por el Torneo Nacional de Ascenso vistiendo la camiseta de Rocamora durante la temporada 2016/2017.

Benítez se caracteriza por su buen lanzamiento externo y se adapta también a posiciones cercanas a los acrílicos. Con él ya son 5 los jugadores que conforman el plantel para esta temporada, esperando que en las próximas semanas se termine de completar el banco del entrenador olavarriense para dar inicio a la pretemporada.

Independiente con la mira en el Federal

Independiente tuvo un fin de semana realmente muy movido. No solo eso, sino también lo que se viene en estos días con el Regional U19, donde Neuquén tendrá la base del rojo para disputar sus respectivos compromisos buscando llegar al Argentino. Sumado a eso, los nuevos refuerzos para encarar la temporada del Torneo Federal que se avecina. Independiente disputó encuentros en menores, donde pudo festejar, además del regreso de Leonel Bustamente luego de la obtención de la medalla plateada con Argentina.

Refuerzos

Se confirmó la llegada de Lucas Villanueva para el equipo dirigido por Marcelo Remolina. El jugador de 25 años conoce bien la categoría. Viene de jugar las últimas dos temporadas en Ferro de Concordia. Antes lo había hecho en Atlético Tala y Olimpo de Bahía Blanca (con quien logró el ascenso al ex TNA en la temporada 14/15).

En cuanto a su llegada al club neuquino, Villanueva se mostró agradecido y explicó: “Elegí venir a Independiente por el gran interés que demostraron en mí tanto el cuerpo técnico como la dirigencia”. Asimismo, quien se formó en la cantera de Jorge Newbery (Carmen de Patagones), comentó: “Llego a Neuquén con las mejores expectativas. Siempre voy a dejar todo adentro de la cancha”. Antes de continuar con la entrevista, el interno no quiso olvidar un dato importante, y remarcó: “Este es un club con una historia muy importante, ha estado en la Liga Nacional y eso es algo inolvidable”.

El otro refuerzos es el interno Ezequiel Dentis. El experimentado jugador de 36 años y 2,07 será el pivot de Independiente para la temporada en el torneo Federal. El jugador comentó que "Espero que todo vaya de la mejor manera. Debido a mi altura ayudaré mucho cerca del canasto tanto en defensa como en ataque, rebotes y también atribuiré mi experiencia para el equipo”.“

El club tiene una rica historia, fui rival tanto en Liga Nacional como en lo que fue el TNA. También tengo amigos y conocidos que jugaron para el Rojo, por todo eso sé que tiene un gran pasado”. Dentis ha vestido las camisetas de Quilmes (MdP), Huracán de Trelew, Atenas de Patagones, La Unión de Colón y Belgrano de San Nicolás (su último equipo), entre otros.