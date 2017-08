Ignacio Alessio: "Empezaremos a trabajar por otro sueño en Ferro"

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

El interno tuvo una muy buena temporada disputando 61 partidos (asistencia perfecta), siendo el goleador del equipo con 13.5 puntos de promedio en 26.3 minutos. Además obtuvo 4.2 rebotes.

Antes de hablar de lo que se viene, Alessio hizo un interesante análisis de lo que fue la temporada de Ferro que finalizó hace algunas semanas: “Lo primero que me quedó es que estábamos para algo más; hubiera sido lindo haber pasado a la final de Conferencia. Estuvimos muy cerca de ese objetivo y de clasificar a un torneo internacional. Obviamente creo que tuvimos una buena temporada porque costó mucho llegar donde llegamos, hemos ganado en canchas muy difíciles. Tuvimos un gran grupo, con muchas ganas y nos hubiera gustado dar algún paso más. Hubo muchas cosas positivas y mucho por mejorar y en una semana empezaremos a trabajar por otro sueño”.

Para esta temporada Ferro mantiene una buena base de jugadores con Balbi, Alessio, Hernández y Cuello. Sobre el particular expresó: “Sí, es importante mantener lo máximo posible de una temporada a la otra y por suerte nos quedamos cuatro de los mayores más los dos chicos, Gramajo y Spano. Ya me pasó en Argentino mantener la base y eso hace que se potencie el equipo”.

Y se suman los extranjeros Walter Baxley y Jazwyn Cowan. Sobre estos dos jugadores nos habló el santafecino: “Creo que son dos jugadores que nos darán un salto de calidad. A nosotros nos faltó gol desde afuera y eso Baxley lo tiene y además en los momentos complicados del partido, cuando la bola no entra o hay defensas duras, el hombre sabe usar muy bien su tiro externo o su una contra uno, sabe atacar muy bien y es muy completo. La idea de Ariel es complementarlo para potenciarlo. Cowan tiene buenos números, mucha experiencia y tengo referencias de que es muy serio, muy profesional y le gusta mucho trabajar y entrenar. Además tiene experiencia en nuestra Liga”.

La llegada de Ariel Rearte como entrenador a Ferro no pasa desapercibida para Alessio: “Fue el entrenador que me dio la chance de volver a la Liga ya que luego de irme de Gimnasia de Comodoro a jugar cuatro años al TNA, Ariel me convocó para Argentino. Me ayudó mucho a crecer como jugador, me aconsejó bien y me dio un lugar en el equipo que me hizo mejorar. Disfruté tenerlo como entrenador, sabe trabajar muy bien y tiene ganas de seguir creciendo. Por eso me pone contento su llegada”.

Para esta temporada habrá cambio de formato de competencia y al respecto Nacho nos dio su impresión: “Lo venimos charlando con colegas y la verdad me parece bueno. Arranca siendo competitivo porque de entrada peleas por dos plazas a un torneo internacional y al no tener sumatoria de puntos con arrastre para la fase nacional, te permite trabajar más tranquilo buscando un lugar en play off. También me gusta que sea tabla única, sin conferencias, todos contra todos. Ojalá se pueda mantener este formato por un buen tiempo”.

Finalmente y pasados ya ocho días del 29no Juego de las Estrellas, el pivote no ocultó su alegría por haber estado allí: “Fue hermoso, lo disfruté mucho. Una noche espectacular. Pude reencontrarme con colegas y amigos de otras ciudades y la pasamos bárbaro. Fue muy bien armado, la pasamos muy bien, la cancha llena y con la gente comprometida. Vi en redes sociales que mucha gente sentía que le habían devuelto el precio de las entradas. La verdad fue una noche bárbara y les agradezco a los que hicieron posible que yo pudiera estar allí.