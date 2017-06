BÁSQUET LOCAL

Comienzan hoy las semifinales de primera división por el campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Desde las 20, en Arias y Necochea, Sarmiento recibe la visita de San Martín en un partido que promete buen básquet para ver.



Detalle:

Anoche

U15 - Ciclista 63 – Argentino 57

U19 - Ciclista 74 - Los Indios 38



Hoy

Club Argentino

19 U15 - Argentino - Ciclista

Club Sarmiento

20 Mayores - Sarmiento - San Martín

Club 9 de Julio

19.30 U15 - 9 de Julio - Cavul

Club Los Indios

21 U19 - Los Indios - Ciclista

Mañana

Club Argentino

20 U19 - Argentino - Sarmiento

Club Los Indios

20 Mayores - Los Indios - Deportivo

Club Cavul

20 U17 - Cavul - El Linqueño

Jueves 29

Club Argentino

20 U17 - Argentino - Ciclista

Viernes 30

Club Deportivo

21 Mayores - Deportivo - Los Indios

Club San Martín

20.30 Mayores - San Martín - Sarmiento

Club Ciclista

20 U17 - Ciclista - Argentino

Club Cavul

19.30 U15 - Cavul - 9 de Julio

21.30 U17 - Cavul - El Linqueño

Sábado 1

Club Sarmiento

19 U19 - Sarmiento - Argentino



Clasificación

U 15

Ciclista vs Argentino

9 de Julio vs Cavul

U 17

Argentino vs Ciclista

Cavul vs El Linqueño



U 19

Ciclista vs Los Indios

Argentino vs Sarmiento



Mayores

Los Indios vs Deportivo Baigorrita

Sarmiento vs San Martín