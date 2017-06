Los Indios es el primer semifinalista del “Apertura”

BÁSQUET LOCAL

Los Indios se convirtió anoche en el primer semifinalista del campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol al derrotar a Ciclista Juninense por 74-69 y dejar la serie 2 a 0.

Esta noche, con promesa de buen partido para ver, San Martín busca clasificar ante Club Junín desde las 21.30 en el Bastión de Belgrano. Detalle:



Anoche

U15 - Cavul - San Martín (postergado)

U19 - Cavul 46 – Sarmiento 61

U17 - Porteño 51 – Argentino 54

U17 - Ciclista 62 - Los Indios 49

Mayores – Ciclista 69 - Los Indios 74



Hoy

Club San Martín

19.30 U17 - San Martín - Cavul

21.30 Mayores - San Martín - Junín

Club Los Indios

19 U15 - Los Indios - Argentino

Club El Linqueño

19.30 U17 - El Linqueño - 9 de Julio



Mañana

Club Porteño

19.30 U15 - Porteño - Ciclista

Club San Martín

20.30 U19 - San Martín - Los Indios

Club El Linqueño

19.30 U15 - El Linqueño - 9 de Julio

21.30 U19 - El Linqueño - Argentino



Viernes 23

Club Cavul

21 Mayores - Cavul - Sarmiento

Club 9 de Julio

19.30 U17 - 9 de Julio - El Linqueño

Club Deportivo

21 Mayores - Deportivo - Argentino

De haber 3º partidos se programarán a las 48 horas.



Clasificación

U 15

9 de Julio 99 (1) vs El Linqueño 14 (0)

San Martín 57 (0) vs Cavul 61 (1)

Ciclista 77 (1) vs Porteño 34 (0)

Argentino 63 (1) vs Los Indios 40 (0)



U 17

Argentino 63 – 54 (2) vs Porteño 32 – 51 (0)

Los Indios 55 – 49 (0) vs Ciclista 60 - 62 (2)

Cavul 89 (1) vs San Martín 76 (0)

El Linqueño vs 9 de Julio

Semis

Argentino vs Ciclista



U 19

Ciclista 63 -78 (2) vs 9 de Julio 54-30 (0)

Los Indios 61 (1) vs San Martín 50 (0)

Argentino 62 (1) vs El Linqueño 34 (0)

Sarmiento 81 - 61 (2) vs Cavul 50 – 46 (0)



Mayores

Los Indios 73 - 74 (2) vs Ciclista 51 – 69 (0)

Argentino 53 (0) vs Baigorrita 66 (1)

Sarmiento 63 (1) vs Cavul 43 (0)

Junín 67 (0) vs San Martín 71 (1)