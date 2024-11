Jorge Martín se coronó campeón mundial 2024

En el circuito catalán de Montmeló se vivió con emoción cada instante de la definición del Campeonato Mundial de Motociclismo que tuvo como ganador al italiano Francesco Bagnaia. Con la Ducati oficial, lideró desde la pole y alcanzó su undécimo triunfo de la temporada de MotoGP, siendo esta la 29ª en su cuenta personal.

Este resultado, sin embargo, no le permitió al italiano concretar el tricampeonato de coronas consecutivas en la especialidad ante el tercer lugar de Jorge Martín, quien con la Ducati del equipo Pramac Racing mantuvo una diferencia de diez puntos (508 a 498).

Martín pudo celebrar su primer título mundial, en un año que lo afianzó desde el inicio del certamen. No ostentará su corona con la marca de Bologna, sino con Aprilia, en donde mostrará el N°1 a partir de la temporada 2025, o quizás desde los test de post temporada que se llevarán a cabo mañana martes 19 en el circuito de Barcelona.

Marc Márquez quedó entre ambos en el podio, al terminar escolta de Bagnaia con la Ducati de Gresini Racing, y con ello quedó también tercero en la tabla de puntos, tras haber mostrado una notable recuperación física y también mental, lo que le permitió volver a ganar tras varios años.

Quizás quien no tuvo suerte fue Enea Bastianini, compañero de Bagnaia, debido a que su Ducati no rindió como pretendía con los neumáticos y fue relegando posiciones hasta caer desde el tercer lugar al séptimo, con lo cual no pudo integrar el Top-3 del campeonato como pretendía.

Por delante suyo se ubicaron Alex Márquez (Ducati), Aleix Espargaró (quien cerró su campaña en MotoGP con 15 años y 255 presentaciones, a bordo de la Aprilia), y el sudafricano Brad Binder (KTM); luego arribaron Franco Morbidelli (Ducati), Marco Bezzecchi (Ducati) y Pedro Acosta (KTM).

La única incidencia se produjo en el sexto giro, cuando Joan Mir (Honda) perdió la estabilidad y terminó cayendo, con lo cual provocó su abandono.

Podio de Guerrieri

En el TCR World Tour, la última competencia del certamen se pudo correr luego de dos horas de espera ante un fuerte temporal que impedía contar con las condiciones de seguridad aptas para los participantes.

Guerrieri fue progresando en las 12 vueltas que completaron los participantes, con Dusan Borkovic en el liderazgo. Detrás se alinearon Esteban Guerrieri (llegó segundo) y Marco Butti, quienes giraron en perfecto tándem para terminar detrás del serbio.

El chino Ma Qing Hua (Lynk & Co) llegó cuarto y precedió al bicampeón Norbert Michelisz (Hyundai) quien se coronó ante el retraso de Yann Ehrlacher (Lynk & Co, quien fue décimo), detrás de Mikel Azcona (Hyundai), Girolami, Thed Björk (Lynk & Co) y Martin Xie Xin Zhe (Honda de TCR China).

El uruguayo Santiago Urrutia (Lynk & Co) realizó notable remontada desde el último lugar y arribó 12° en una pista difícil y exigente.