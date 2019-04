La ACTC confirmó la carrera de Rosario

Finalmente, y tras la inspección llevada a cabo este miércoles por parte de Roberto Argento y Fernando Miori en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario, la ACTC confirmó que la quinta fecha de Turismo Carretera y del TC Pista, que se celebrará del 3 al 5 de mayo, se disputará en dicho trazado.

Dicha visita fue importante, ya que determinaba si la cita pactada para el primer domingo del próximo mes debía postergarse o no, con lo cual –tras la confirmación-, estarán corriendo a 200 kilómetros de Junín los pilotos de nuestra ciudad, Gabriel Fernando Ponce de León y Federico Pérez, animadores de la “Máxima”.

"Ocho días después de realizada la última inspección, estamos en condiciones de afirmar que la fecha del TC, en Rosario, se va a llevar a cabo con normalidad. Encontramos un avance notable y la cinta asfáltica del alargue está terminada. A su vez, las obras edilicias están completadas en un 90%", dijo Argento en declaraciones a la web de la categoría.

"La Empresa EPE, encargada de la energía, se va a hacer cargo del traslado de la torre de alta tensión que está ubicada dentro del trazado. También se está trabajando en la parquización de las banquinas, la colocación de muñecos de contención y el embellecimiento del resto del autódromo", añadió quién se desempeña como director de planificación y obras de la ACTC.

¿Cuántos autos arrancan en el nuevo Súper T.C.2000?

El autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia verá este fin de semana un parque que no llegará a los 20 vehículos, siendo todos alistado por equipos oficiales.

Renault será el equipo que más maquinas presentará. En los últimos días hubo modificaciones en varios equipos y finalmente trepa a diecisiete la cantidad de máquinas que tomaran parte de la primera fecha del año, a disputarse este fin de semana en el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia, Córdoba.

Los mayores cambios se dieron en Honda, que tendrá tres All New Civic en vez de cuatro ante la baja de los hermanos Manuel y Santiago Mallo, quienes habían sido parte de las pruebas comunitarias. Casi de inmediato se firmó el arribo de Ricardo Risatti al equipo de Víctor Rosso.

El desembarco de Facundo Conta a Renault es la otra novedad. Por otro lado, Alessandro Salerno se estará sumando a Chevrolet pero recién a partir de la segunda fecha en General Roca.

Cabe señalar que por el momento no habrá estructuras privadas luego de que la propia categoría arregló de palabra con las automotrices para que se queden con los primeros impulsores de Oreca.